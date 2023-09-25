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"Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, сообщил Лихачев - РИА Новости, 25.09.2023
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13:08 25.09.2023 (обновлено: 14:49 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/rosatom-1898477600.html
"Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, сообщил Лихачев
"Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, сообщил Лихачев - РИА Новости, 25.09.2023
"Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, сообщил Лихачев
Несмотря на беспрецедентное давление извне, "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:08
2023-09-25T14:49
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
экономика
алексей лихачев
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Несмотря на беспрецедентное давление извне, "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Россия продолжает активно содействовать развитию ядерной энергетики в мире. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ни одна наша стройка не остановилась", - сказал Лихачев, выступая в понедельник в Вене на генеральной конференции МАГАТЭ.Он напомнил, что, в частности, в Турции с участием России одновременно строятся четыре энергоблока АЭС "Аккую", в апреле нынешнего года на станцию доставили первую партию ядерного топлива. "В ближайшие недели завезем топливо на площадку АЭС "Руппур" в Бангладеш", - добавил Лихачев. "В мае состоялась заливка "первого бетона" на третьем энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. А на ноябрь с опережением графика планируем заливку "первого бетона" на четвертом блоке", - напомнил глава "Росатома". Кроме того, в этом году в Венгрии перешли к основному этапу строительства второй очереди АЭС "Пакш", для новых энергоблоков АЭС "Куданкулам" (Индия), "Тяньвань" и "Сюйдапу" (обе - в Китае) отправлены три корпуса ядерных реакторов, а в Белоруссии фактически завершилось строительство первой в стране атомной станции, добавил Лихачев."Росатом" сейчас выполняет проекты по строительству 22 энергоблоков АЭС за рубежом, говорил Лихачев в августе на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет об энергоблоках, по которым ранее были подписаны контрактные документы.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, экономика, алексей лихачев, россия, санкции в отношении россии
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Экономика, Алексей Лихачев, Россия, Санкции в отношении России
"Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, сообщил Лихачев

Лихачев: несмотря на давление извне, "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС

© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Несмотря на беспрецедентное давление извне, "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Россия продолжает активно содействовать развитию ядерной энергетики в мире. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ни одна наша стройка не остановилась", - сказал Лихачев, выступая в понедельник в Вене на генеральной конференции МАГАТЭ.
Он напомнил, что, в частности, в Турции с участием России одновременно строятся четыре энергоблока АЭС "Аккую", в апреле нынешнего года на станцию доставили первую партию ядерного топлива. "В ближайшие недели завезем топливо на площадку АЭС "Руппур" в Бангладеш", - добавил Лихачев. "В мае состоялась заливка "первого бетона" на третьем энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. А на ноябрь с опережением графика планируем заливку "первого бетона" на четвертом блоке", - напомнил глава "Росатома". Кроме того, в этом году в Венгрии перешли к основному этапу строительства второй очереди АЭС "Пакш", для новых энергоблоков АЭС "Куданкулам" (Индия), "Тяньвань" и "Сюйдапу" (обе - в Китае) отправлены три корпуса ядерных реакторов, а в Белоруссии фактически завершилось строительство первой в стране атомной станции, добавил Лихачев.
"Росатом" сейчас выполняет проекты по строительству 22 энергоблоков АЭС за рубежом, говорил Лихачев в августе на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет об энергоблоках, по которым ранее были подписаны контрактные документы.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Венгрии заявили, что французское топливо не подойдет для АЭС "Пакш"
18 сентября, 17:54
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЭкономикаАлексей ЛихачевРоссияСанкции в отношении России
 
 
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