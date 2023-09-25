https://ria.ru/20230925/rosatom-1898477600.html

"Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, сообщил Лихачев

"Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, сообщил Лихачев - РИА Новости, 25.09.2023

"Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, сообщил Лихачев

Несмотря на беспрецедентное давление извне, "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:08

2023-09-25T13:08

2023-09-25T14:49

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

экономика

алексей лихачев

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Несмотря на беспрецедентное давление извне, "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Россия продолжает активно содействовать развитию ядерной энергетики в мире. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ни одна наша стройка не остановилась", - сказал Лихачев, выступая в понедельник в Вене на генеральной конференции МАГАТЭ.Он напомнил, что, в частности, в Турции с участием России одновременно строятся четыре энергоблока АЭС "Аккую", в апреле нынешнего года на станцию доставили первую партию ядерного топлива. "В ближайшие недели завезем топливо на площадку АЭС "Руппур" в Бангладеш", - добавил Лихачев. "В мае состоялась заливка "первого бетона" на третьем энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. А на ноябрь с опережением графика планируем заливку "первого бетона" на четвертом блоке", - напомнил глава "Росатома". Кроме того, в этом году в Венгрии перешли к основному этапу строительства второй очереди АЭС "Пакш", для новых энергоблоков АЭС "Куданкулам" (Индия), "Тяньвань" и "Сюйдапу" (обе - в Китае) отправлены три корпуса ядерных реакторов, а в Белоруссии фактически завершилось строительство первой в стране атомной станции, добавил Лихачев."Росатом" сейчас выполняет проекты по строительству 22 энергоблоков АЭС за рубежом, говорил Лихачев в августе на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет об энергоблоках, по которым ранее были подписаны контрактные документы.

https://ria.ru/20230918/aes-1897047112.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, экономика, алексей лихачев, россия, санкции в отношении россии