https://ria.ru/20230925/reb-1898524666.html

Экс-морпех рассказал о мощном российском оружии против ракет ATACMS

Экс-морпех рассказал о мощном российском оружии против ракет ATACMS - РИА Новости, 25.09.2023

Экс-морпех рассказал о мощном российском оружии против ракет ATACMS

Американские ракеты ATACMS не изменят ситуацию на поле боя для ВСУ, так как российская армия сможет их успешно глушить, используя мощные системы... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:53

2023-09-25T15:53

2023-09-25T15:53

сша

россия

джо байден

владимир зеленский

анатолий антонов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Американские ракеты ATACMS не изменят ситуацию на поле боя для ВСУ, так как российская армия сможет их успешно глушить, используя мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в насвоем YouTube-канале The New Atlas."Они (ракеты ATACMS. – Прим. ред.) могут промахнуться из-за того, что Россия их заглушит через РЭБ. Напоминаю, что это уже происходило с РСЗО HIMARS", – отметил он.Берлетик также подчеркнул, что существует вероятность, что эти ракеты так и не появятся на фронте, так как будут уничтожены реще на складах."Принимая во внимание оба этих фактора, можно сказать, что эти ракеты становятся бесполезными для Украины. <…> То же самое можно сказать и о Storm Shadow, SCALP и немецких ракетах дальнего действия Taurus", – подытожил он.На прошлой неделе стало известно, что президент США Джо Байден уведомил Владимира Зеленского о готовности Вашингтона передать украинской стороне "небольшое количество" ATACMS дальностью до 300 километров.Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти снаряды. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.

https://ria.ru/20230925/rakety-1898415343.html

https://ria.ru/20230925/vybory-1898474134.html

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сша, россия, джо байден, владимир зеленский, анатолий антонов, вооруженные силы украины