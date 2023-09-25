https://ria.ru/20230925/razmorozka-1898499117.html

Адвокат оценил решение Бельгии по разморозке активов группы россиян

Адвокат оценил решение Бельгии по разморозке активов группы россиян - РИА Новости, 25.09.2023

Адвокат оценил решение Бельгии по разморозке активов группы россиян

Положительное решение казначейства Бельгии по коллективной заявке, поданной коллегией адвокатов Delcredere от имени одной российской управляющей компании (УК),... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:19

2023-09-25T14:19

2023-09-25T14:20

экономика

euroclear

бельгия

люксембург (округ)

евросоюз

национальный расчетный депозитарий (нрд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_0:125:3225:1939_1920x0_80_0_0_bff4114dc157d4a85f203a79860c1630.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Положительное решение казначейства Бельгии по коллективной заявке, поданной коллегией адвокатов Delcredere от имени одной российской управляющей компании (УК), должно принести больше позитива на финансовый рынок, сказал РИА Новости партнер, соруководитель санкционной практики коллегии Андрей Тимчук. В коллегии сообщили, что казначейство Бельгии выдало разрешение на разблокировку замороженных активов группы российских инвесторов в депозитарии Euroclear, что стало первым известным случаем выдачи лицензии на разблокировку по коллективной заявке. Адвокаты Delcredere подали эту коллективную заявку от управляющей компании в начале января 2023 года. Разрешение казначейства Бельгии получено на перевод всех активов около 250 клиентов управляющей компании на сумму более 33 миллионов долларов. "У части клиентов были ВНЖ ЕС и счета в европейских финансовых учреждениях. Однако учитывая отсутствие счетов у другой части клиентов УК, а также в целях единообразия, мы заявляли европейские счета самой управляющей компании. Разрешение казначейства Бельгии получено на перевод всех активов на счета в кипрском брокере, дальнейшее распоряжение активами будет зависеть от воли УК и ее клиентов", - сказал он. "Хотели бы отметить позитивный момент: бельгийский регулятор положительно воспринимает кипрскую юрисдикцию для вывода активов, хотя раньше был небольшой скепсис в этой части", - добавил Тимчук. Он обратил внимание, что в данном случае адвокаты подавали не иск в суд, а заявление в административный орган. Адвокаты коллегии подали уже более 60 заявлений от различных лиц: как розничных инвесторов, которые хотят повысить шансы на разблокировку активов, так и управляющих компаний, которые хотят помочь своим клиентам. Стоимость активов может варьироваться от 500 тысяч евро до нескольких сотен миллионов евро, указал Тимчук. "Объединение в коллективное заявление должно укладываться в определенную логику: например, заявителем выступает УК, которая действует в интересах своих клиентов, либо за разрешением обращается брокер в интересах своих клиентов", - отмечает адвокат. "При этом хотел бы отметить, что индивидуальное заявление имеет большие шансы на успех, а также рассматривается быстрее, поэтому при прочих равных мы бы отдавали предпочтение индивидуальным заявлениям. В то же время наличие положительного решения по коллективной заявке, безусловно, должно принести больше позитива на финансовый рынок. Это решение означает, что при правильном подходе коллективная заявка тоже имеет шансы на успех", - резюмирует он. Европейские страны в прошлом году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется казначейством Бельгии) и Clearstream (минфином Люксембурга). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

https://ria.ru/20230918/iran-1897096392.html

https://ria.ru/20230919/aktivy-1897341417.html

https://ria.ru/20230922/peskov-1897985837.html

бельгия

люксембург (округ)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, euroclear, бельгия, люксембург (округ), евросоюз, национальный расчетный депозитарий (нрд)