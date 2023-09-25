https://ria.ru/20230925/ratsii-1898396914.html

СМИ: ФРГ потратит миллиарды на рации, которые могут устареть еще до монтажа

СМИ: ФРГ потратит миллиарды на рации, которые могут устареть еще до монтажа - РИА Новости, 25.09.2023

СМИ: ФРГ потратит миллиарды на рации, которые могут устареть еще до монтажа

Министерство обороны Германии закупило за 1,3 миллиарда евро первую партию военных цифровых радиостанций для 34 тысяч единиц колесной и гусеничной техники,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T01:44

2023-09-25T01:44

2023-09-25T01:44

германия

welt

в мире

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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Министерство обороны Германии закупило за 1,3 миллиарда евро первую партию военных цифровых радиостанций для 34 тысяч единиц колесной и гусеничной техники, однако из-за проволочек рации могут пролежать годы на складах, сообщает издание Welt со ссылкой на свои источники. "34 тысячи машин сухопутных войск должны быть оснащены цифровыми рациями - в общей сложности речь идет о миллиардах евро. Поставки идут с января, но теперь стало известно, что установить устройства в ближайшей перспективе невозможно", - пишет издание. По данным Welt, при закупке раций от производителя Rohde & Schwarz, которыми министерство обороны намерено было в рамках модернизации бундесвера заменить устаревшие аналоговые системы, не был заранее предметно рассмотрен вопрос монтажа. В частности, наблюдаются проблемы с установочным крепежом, который не подходит для многих из сотни различных видов боевых машин и танков, а также со слишком малой емкостью аккумуляторов. Из-за этих сложностей и риска истечения гарантии в случае самостоятельной установки было решено прибегнуть для монтажа к помощи оборонной промышленности. В ожидании этого процесса проблемные рации по мере их изготовления с января отправляют для хранения на склады. "Это займет годы. Мы тратим здесь миллиарды на радиооборудование, которое, вероятно, в конечном итоге будет пылиться на полке и еще долго не найдет своего применения в войсках", - заявил в разговоре с Welt занимающийся вопросами бюджета политик Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц. В прошлом декабрь профильный комитет бундестага одобрил 1,3 миллиарда евро на закупку раций, однако финальная стоимость может составить и все 5 миллиардов евро, отмечает издание.

https://ria.ru/20230908/otoplenie-1895047653.html

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германия, welt, в мире