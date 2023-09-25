https://ria.ru/20230925/rassledovanie-1898409793.html
Россия будет добиваться расследования диверсий на "Северных потоках"
Россия будет добиваться расследования диверсий на "Северных потоках" - РИА Новости, 25.09.2023
Россия будет добиваться расследования диверсий на "Северных потоках"
Россия будет продолжать добиваться проведения всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов подрыва газопроводов "Северный поток" и... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:08
2023-09-25T08:08
2023-09-25T08:17
россия
дания
северный поток
в мире
сеймур херш
сша
владимир барбин
северный поток — 2
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия будет продолжать добиваться проведения всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил РИА Новости в преддверии первой годовщины терактов на газопроводах посол России в Дании Владимир Барбин."Россия с опорой на международное право и имеющиеся дипломатические механизмы, в том числе используя свой статус как постоянного члена Совета Безопасности ООН, продолжит добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов диверсий на газопроводах", - сказал посол в письменном комментарии для РИА Новости.Посол добавил, что особое внимание и дальше будет уделяться освещению ситуации вокруг расследования в СМИ, в том числе зарубежных."Необходимо добиться осознания международным общественным мнением важности доведения расследования до конца, включая установление виновных, спонсоров, организаторов и соучастников этого преступления. В противном случае - не удастся устранить угрозу повторения террористических атак на энергетическую, транспортную и иную критически важную инфраструктуру в любой точке мира", - сказал посол в письменном комментарии для РИА Новости.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
https://ria.ru/20230925/daniya-1898403658.html
https://ria.ru/20230907/zasedanie-1894839172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дания, северный поток, в мире, сеймур херш, сша, владимир барбин, северный поток — 2, джо байден
Россия, Дания, Северный поток, В мире, Сеймур Херш, США, Владимир Барбин, Северный поток — 2, Джо Байден
Россия будет добиваться расследования диверсий на "Северных потоках"
Посол в Дании: Россия будет добиваться расследования подрыва "Северных потоков"
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия будет продолжать добиваться проведения всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил РИА Новости в преддверии первой годовщины терактов на газопроводах посол России в Дании Владимир Барбин.
"Россия с опорой на международное право и имеющиеся дипломатические механизмы, в том числе используя свой статус как постоянного члена Совета Безопасности ООН, продолжит добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов диверсий на газопроводах", - сказал посол в письменном комментарии для РИА Новости.
Посол объяснил, почему Дания боится расследования по "Северным потокам"
Посол добавил, что особое внимание и дальше будет уделяться освещению ситуации вокруг расследования в СМИ, в том числе зарубежных.
"Необходимо добиться осознания международным общественным мнением важности доведения расследования до конца, включая установление виновных, спонсоров, организаторов и соучастников этого преступления. В противном случае - не удастся устранить угрозу повторения террористических атак на энергетическую, транспортную и иную критически важную инфраструктуру в любой точке мира", - сказал посол в письменном комментарии для РИА Новости.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2
". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден
по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США
не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
Россия запросила заседание СБ ООН по диверсии на "Северных потоках"