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В России провели одновременный пуск ракет в четырех средах - РИА Новости, 25.09.2023
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11:28 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/rakety-1898452833.html
В России провели одновременный пуск ракет в четырех средах
В России провели одновременный пуск ракет в четырех средах - РИА Новости, 25.09.2023
В России провели одновременный пуск ракет в четырех средах
Ракетную стрельбу с воздуха, с моря, с берега и из-под воды впервые в новейшей истории России провели во время учений "Финвал-2023", сообщили в отделе... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:28
2023-09-25T11:28
безопасность
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Ракетную стрельбу с воздуха, с моря, с берега и из-под воды впервые в новейшей истории России провели во время учений "Финвал-2023", сообщили в отделе информационного обеспечения по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) РФ. Учения "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути под руководством главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова проходили в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на Чукотском полуострове. В понедельник Минобороны России объявило о завершении учений. Задействованные силы приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. "Впервые в новейшей истории была проведена одновременная ракетная стрельба сразу в четырёх средах: с моря, с берега, из-под воды и с воздуха", - рассказали в отделе информационного обеспечения по итогам учения. Там уточнили РИА Новости, что это первый случай выполнения такой стрельбы за постсоветскую эпоху. Участие в учениях принимали около 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники. В том числе задействованы были надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колёсная и гусеничная бронетехника высокой проходимости. Учения носили оборонительный характер и были предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах РФ, отмечали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230925/flot-1898398348.html
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
В России провели одновременный пуск ракет в четырех средах

В России провели первый за 30 лет одновременный пуск ракет в четырех средах

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорвет "Совершенный", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев", гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и корабль измерительного комплекса (КИК) "Маршал Крылов" в бухте Золотой Рог во Владивостоке
Корвет Совершенный, фрегат Маршал Шапошников, большой противолодочный корабль (БПК) Адмирал Пантелеев, гвардейский ракетный крейсер Варяг и корабль измерительного комплекса (КИК) Маршал Крылов в бухте Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корвет "Совершенный", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев", гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и корабль измерительного комплекса (КИК) "Маршал Крылов" в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Ракетную стрельбу с воздуха, с моря, с берега и из-под воды впервые в новейшей истории России провели во время учений "Финвал-2023", сообщили в отделе информационного обеспечения по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) РФ.
Учения "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути под руководством главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова проходили в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на Чукотском полуострове. В понедельник Минобороны России объявило о завершении учений. Задействованные силы приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.
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"Впервые в новейшей истории была проведена одновременная ракетная стрельба сразу в четырёх средах: с моря, с берега, из-под воды и с воздуха", - рассказали в отделе информационного обеспечения по итогам учения.
Там уточнили РИА Новости, что это первый случай выполнения такой стрельбы за постсоветскую эпоху.
Участие в учениях принимали около 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники. В том числе задействованы были надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колёсная и гусеничная бронетехника высокой проходимости.
Учения носили оборонительный характер и были предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах РФ, отмечали в Минобороны РФ.
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