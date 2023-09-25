https://ria.ru/20230925/rakety-1898452833.html

В России провели одновременный пуск ракет в четырех средах

В России провели одновременный пуск ракет в четырех средах - РИА Новости, 25.09.2023

В России провели одновременный пуск ракет в четырех средах

Ракетную стрельбу с воздуха, с моря, с берега и из-под воды впервые в новейшей истории России провели во время учений "Финвал-2023", сообщили в отделе... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:28

2023-09-25T11:28

2023-09-25T11:28

безопасность

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Ракетную стрельбу с воздуха, с моря, с берега и из-под воды впервые в новейшей истории России провели во время учений "Финвал-2023", сообщили в отделе информационного обеспечения по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) РФ. Учения "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути под руководством главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова проходили в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на Чукотском полуострове. В понедельник Минобороны России объявило о завершении учений. Задействованные силы приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. "Впервые в новейшей истории была проведена одновременная ракетная стрельба сразу в четырёх средах: с моря, с берега, из-под воды и с воздуха", - рассказали в отделе информационного обеспечения по итогам учения. Там уточнили РИА Новости, что это первый случай выполнения такой стрельбы за постсоветскую эпоху. Участие в учениях принимали около 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники. В том числе задействованы были надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колёсная и гусеничная бронетехника высокой проходимости. Учения носили оборонительный характер и были предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах РФ, отмечали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230925/flot-1898398348.html

https://ria.ru/20230919/lukashenko-1897255627.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия