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"Есть опасения": в Британии раскрыли судьбу ракет ATACMS на Украине
"Есть опасения": в Британии раскрыли судьбу ракет ATACMS на Украине - РИА Новости, 25.09.2023
"Есть опасения": в Британии раскрыли судьбу ракет ATACMS на Украине
Существует опасность, что оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые США рассматривают для поставок Украине, могут оказаться на черном рынке, заявил... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:07
2023-09-25T09:07
2023-09-25T10:39
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Существует опасность, что оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые США рассматривают для поставок Украине, могут оказаться на черном рынке, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире Sky News."Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на черном рынке", — выразил он свои опасения.Кроме того, добавил эксперт, ATACMS — баллистические ракеты, способные наносить удары вглубь российской территории. Использование снарядов для таких целей может привести к серьезной эскалации конфликта, чего не желают США, отметил Белл."Они (США. — Прим. ред.) хотели бы получить обещания от Зеленского, что ракеты не будут использованы таким образом (для удара вглубь России. — Прим. ред.)", — подчеркнул он.На прошлой неделе стало известно, что президент США Джо Байден уведомил Владимира Зеленского о готовности Вашингтона передать украинской стороне "небольшое количество" ATACMS дальностью до 300 километров.Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти снаряды. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.
https://ria.ru/20230924/krakh-1898307704.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, анатолий антонов, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Анатолий Антонов, Вооруженные силы Украины
"Есть опасения": в Британии раскрыли судьбу ракет ATACMS на Украине
Sky News: ракеты ATACMS могут оказаться на черном рынке после их передачи Киеву