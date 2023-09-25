https://ria.ru/20230925/rakety-1898415343.html

"Есть опасения": в Британии раскрыли судьбу ракет ATACMS на Украине

"Есть опасения": в Британии раскрыли судьбу ракет ATACMS на Украине - РИА Новости, 25.09.2023

"Есть опасения": в Британии раскрыли судьбу ракет ATACMS на Украине

Существует опасность, что оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые США рассматривают для поставок Украине, могут оказаться на черном рынке, заявил... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:07

2023-09-25T09:07

2023-09-25T10:39

в мире

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владимир зеленский

джо байден

анатолий антонов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Существует опасность, что оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые США рассматривают для поставок Украине, могут оказаться на черном рынке, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире Sky News."Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на черном рынке", — выразил он свои опасения.Кроме того, добавил эксперт, ATACMS — баллистические ракеты, способные наносить удары вглубь российской территории. Использование снарядов для таких целей может привести к серьезной эскалации конфликта, чего не желают США, отметил Белл."Они (США. — Прим. ред.) хотели бы получить обещания от Зеленского, что ракеты не будут использованы таким образом (для удара вглубь России. — Прим. ред.)", — подчеркнул он.На прошлой неделе стало известно, что президент США Джо Байден уведомил Владимира Зеленского о готовности Вашингтона передать украинской стороне "небольшое количество" ATACMS дальностью до 300 километров.Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти снаряды. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.

https://ria.ru/20230924/krakh-1898307704.html

https://ria.ru/20230923/atacms-1898207719.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, анатолий антонов, вооруженные силы украины