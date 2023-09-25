https://ria.ru/20230925/raketa-1898598874.html

Возле аэродрома Бельбек в Севастополе сбили ракету

Возле аэродрома Бельбек в Севастополе сбили ракету - РИА Новости, 25.09.2023

Возле аэродрома Бельбек в Севастополе сбили ракету

Российские военные сбили ракету возле аэродрома Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T21:58

2023-09-25T21:58

2023-09-25T22:38

севастополь

бельбек

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

киев

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Российские военные сбили ракету возле аэродрома Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Наши военные отражают ракетную атаку. По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. Работа продолжается", — уточнил он.Незадолго до этого в Севастополе объявили воздушную тревогу, на время которой в городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. Вскоре Развожаев сообщил об отмене тревоги.Кроме того, почти на час перекрывали движение автотранспорта на Крымском мосту, сейчас оно открыто.Атака на штаб Черноморского флотаВ последнее время участились атаки ВСУ на Севастополь. В прошлую пятницу Киев нанес ракетный удар по городу, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.Позднее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически признал, что удар по Севастополю нанесла Украина. В своем Telegram-канале он написал, что "благодарит летчиков".По информации британских СМИ, для атаки использовались переданные королевством ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.

https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898166460.html

https://ria.ru/20230922/samolet-1898060629.html

севастополь

бельбек

киев

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севастополь, бельбек, михаил развожаев, киев, вооруженные силы украины