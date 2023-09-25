Возле аэродрома Бельбек в Севастополе сбили ракету
Развожаев: возле аэродрома Бельбек в Севастополе сбили ракету
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомандно-диспетчерский пункт на аэродроме Бельбек под Севастополем
Командно-диспетчерский пункт на аэродроме Бельбек под Севастополем. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Российские военные сбили ракету возле аэродрома Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
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"Наши военные отражают ракетную атаку. По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. Работа продолжается", — уточнил он.
Незадолго до этого в Севастополе объявили воздушную тревогу, на время которой в городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. Вскоре Развожаев сообщил об отмене тревоги.
Кроме того, почти на час перекрывали движение автотранспорта на Крымском мосту, сейчас оно открыто.
Атака на штаб Черноморского флота
В последнее время участились атаки ВСУ на Севастополь. В прошлую пятницу Киев нанес ракетный удар по городу, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
Позднее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически признал, что удар по Севастополю нанесла Украина. В своем Telegram-канале он написал, что "благодарит летчиков".
По информации британских СМИ, для атаки использовались переданные королевством ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.