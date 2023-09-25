https://ria.ru/20230925/raketa-1898594476.html

ВМС Болгарии нашли часть от зенитной ракеты на пляже в Созополе

ВМС Болгарии нашли часть от зенитной ракеты на пляже в Созополе - РИА Новости, 25.09.2023

ВМС Болгарии нашли часть от зенитной ракеты на пляже в Созополе

ВМС Болгарии обезвредили подозрительный предмет у черноморского побережья, сообщило Минобороны страны. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T21:04

2023-09-25T21:04

2023-09-25T21:21

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ВМС Болгарии обезвредили подозрительный предмет у черноморского побережья, сообщило Минобороны страны.Специальная группа ВМС получила сигнал о сером предмете круглой формы, напоминающем мину. Его заметили в море на пляже города Созополь (Бургасская область) напротив гостиничного комплекса "Святой Фома".Прибыв на место, военные выяснили, что речь идет о баллоне с воздухом от зенитной ракеты. Объект изъяли из воды и доставили на базу ВМС в Бургасе.

https://ria.ru/20230922/raketa-1898075998.html

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в мире, болгария, бургасская область, бургас