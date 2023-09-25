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ВМС Болгарии нашли часть от зенитной ракеты на пляже в Созополе - РИА Новости, 25.09.2023
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21:04 25.09.2023 (обновлено: 21:21 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/raketa-1898594476.html
ВМС Болгарии нашли часть от зенитной ракеты на пляже в Созополе
ВМС Болгарии нашли часть от зенитной ракеты на пляже в Созополе - РИА Новости, 25.09.2023
ВМС Болгарии нашли часть от зенитной ракеты на пляже в Созополе
ВМС Болгарии обезвредили подозрительный предмет у черноморского побережья, сообщило Минобороны страны. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T21:04
2023-09-25T21:21
в мире
болгария
бургасская область
бургас
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ВМС Болгарии обезвредили подозрительный предмет у черноморского побережья, сообщило Минобороны страны.Специальная группа ВМС получила сигнал о сером предмете круглой формы, напоминающем мину. Его заметили в море на пляже города Созополь (Бургасская область) напротив гостиничного комплекса "Святой Фома".Прибыв на место, военные выяснили, что речь идет о баллоне с воздухом от зенитной ракеты. Объект изъяли из воды и доставили на базу ВМС в Бургасе.
https://ria.ru/20230922/raketa-1898075998.html
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в мире, болгария, бургасская область, бургас
В мире, Болгария, Бургасская область, Бургас
ВМС Болгарии нашли часть от зенитной ракеты на пляже в Созополе

ВМС Болгарии обезвредили часть от зенитной ракеты на пляже у отеля в Созополе

© РИА Новости / Андрей ФинтисовПляж в городе Созополь, Болгария
Пляж в городе Созополь, Болгария - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Пляж в городе Созополь, Болгария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ВМС Болгарии обезвредили подозрительный предмет у черноморского побережья, сообщило Минобороны страны.
Специальная группа ВМС получила сигнал о сером предмете круглой формы, напоминающем мину. Его заметили в море на пляже города Созополь (Бургасская область) напротив гостиничного комплекса "Святой Фома".
Прибыв на место, военные выяснили, что речь идет о баллоне с воздухом от зенитной ракеты. Объект изъяли из воды и доставили на базу ВМС в Бургасе.
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