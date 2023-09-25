https://ria.ru/20230925/pvo-1898455193.html
ПВО перехватила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО перехватила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 25.09.2023
ПВО перехватила украинский беспилотник над Курской областью
Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:37
2023-09-25T11:37
2023-09-25T11:42
россия
безопасность
курская область
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России."Двадцать пятого сентября 2023 года около 10.30 часов утра пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898391753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, курская область
Россия, Безопасность, Курская область
ПВО перехватила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО утром перехватила украинский беспилотник над Курской областью
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России.
"Двадцать пятого сентября 2023 года около 10.30 часов утра пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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