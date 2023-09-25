https://ria.ru/20230925/putin-1898484688.html

Путин встретился с генеральным прокурором

Путин встретился с генеральным прокурором - РИА Новости, 25.09.2023

Путин встретился с генеральным прокурором

Президент Владимир Путин встретился с генеральным прокурором Игорем Красновым. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:28

2023-09-25T13:28

2023-09-25T17:48

общество

россия

владимир путин

игорь краснов

безопасность

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с генеральным прокурором Игорем Красновым."Игорь Викторович, я знаю, что вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу вас отдельно поблагодарить и выразить надежду на то, что эта работа так же, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена", — сказал он.Краснов поблагодарил главу государства за оценку деятельности ведомства и добавил, что прокуратура "безусловно" продолжит работать по перечисленным президентом направлениям.На встрече Краснов проинформировал Путина о работе прокуратуры по приоритетным направлениям в текущем году.В частности, он рассказал о действиях по деофшоризации российской экономики и защите интересов государственной собственности."Судами удовлетворено свыше 24 тысяч наших исков, касающихся незаконной утраты государственной собственности на сумму более 187 миллиардов рублей", — уточнил генпрокурор.Он добавил, что благодаря средствам надзора из-под иностранного контроля удалось вывести несколько ключевых стратегических предприятий, имеющих существенное значение для экономики и безопасности страны.

https://ria.ru/20230807/genprokuratura-1888654598.html

https://ria.ru/20230315/nadzor-1858042459.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, игорь краснов, безопасность