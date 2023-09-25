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Путин встретился с генеральным прокурором - РИА Новости, 25.09.2023
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13:28 25.09.2023 (обновлено: 17:48 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/putin-1898484688.html
Путин встретился с генеральным прокурором
Путин встретился с генеральным прокурором - РИА Новости, 25.09.2023
Путин встретился с генеральным прокурором
Президент Владимир Путин встретился с генеральным прокурором Игорем Красновым. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:28
2023-09-25T17:48
общество
россия
владимир путин
игорь краснов
безопасность
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с генеральным прокурором Игорем Красновым.&quot;Игорь Викторович, я знаю, что вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу вас отдельно поблагодарить и выразить надежду на то, что эта работа так же, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена&quot;, — сказал он.Краснов поблагодарил главу государства за оценку деятельности ведомства и добавил, что прокуратура "безусловно" продолжит работать по перечисленным президентом направлениям.На встрече Краснов проинформировал Путина о работе прокуратуры по приоритетным направлениям в текущем году.В частности, он рассказал о действиях по деофшоризации российской экономики и защите интересов государственной собственности."Судами удовлетворено свыше 24 тысяч наших исков, касающихся незаконной утраты государственной собственности на сумму более 187 миллиардов рублей", — уточнил генпрокурор.Он добавил, что благодаря средствам надзора из-под иностранного контроля удалось вывести несколько ключевых стратегических предприятий, имеющих существенное значение для экономики и безопасности страны.
https://ria.ru/20230807/genprokuratura-1888654598.html
https://ria.ru/20230315/nadzor-1858042459.html
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общество, россия, владимир путин, игорь краснов, безопасность
Общество, Россия, Владимир Путин, Игорь Краснов, Безопасность
Путин встретился с генеральным прокурором

Путин провел встречу с генпрокурором Красновым

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с генеральным прокурором Игорем Красновым.
«

"Игорь Викторович, я знаю, что вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу вас отдельно поблагодарить и выразить надежду на то, что эта работа так же, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена", — сказал он.

Краснов поблагодарил главу государства за оценку деятельности ведомства и добавил, что прокуратура "безусловно" продолжит работать по перечисленным президентом направлениям.
На встрече Краснов проинформировал Путина о работе прокуратуры по приоритетным направлениям в текущем году.
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В частности, он рассказал о действиях по деофшоризации российской экономики и защите интересов государственной собственности.
«
"Судами удовлетворено свыше 24 тысяч наших исков, касающихся незаконной утраты государственной собственности на сумму более 187 миллиардов рублей", — уточнил генпрокурор.
Он добавил, что благодаря средствам надзора из-под иностранного контроля удалось вывести несколько ключевых стратегических предприятий, имеющих существенное значение для экономики и безопасности страны.
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