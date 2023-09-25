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Моравецкий приказал проверять транспорт из Словакии для поиска нелегалов - РИА Новости, 25.09.2023
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20:08 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/proverki-1898585991.html
Моравецкий приказал проверять транспорт из Словакии для поиска нелегалов
Моравецкий приказал проверять транспорт из Словакии для поиска нелегалов - РИА Новости, 25.09.2023
Моравецкий приказал проверять транспорт из Словакии для поиска нелегалов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приказал министру внутренних дел и администрацию Мариушу Каминьскому проводить проверки транспорта на границе со... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T20:08
2023-09-25T20:08
польша
словакия
матеуш моравецкий
мариуш каминьский
венгрия
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ВАРШАВА, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приказал министру внутренних дел и администрацию Мариушу Каминьскому проводить проверки транспорта на границе со Словакией для пресечения нелегальной миграции. "Я велел министру внутренних дел ввести контроль автобусов, микроавтобусов, автомобилей, которые можно подозревать в том, что они перевозят нелегальных мигрантов, чтобы никто нас не обвинял в отсутствии контроля этой границы", - сказал Моравецкий. Он уточнил, что мигранты следуют через Польшу по так называемому "балканскому пути". "Если сейчас речь идет о проникновении нелегальных мигрантов, то это происходит так называемым Балканским путем. Через Венгрию, через Словакию. Они проезжают, так как между Польшей и Словакией нет границы", - пояснил Моравецкий. Ранее пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что уже более месяца польские пограничники наблюдают рост притока нелегальных иммигрантов со стороны Словакии. По ее словам, граница между Польшей и Словакией - это внутренняя граница Шенгенской зоны, и, следовательно, пограничники не могут проводить на ней пограничного контроля.
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польша, словакия, матеуш моравецкий, мариуш каминьский, венгрия
Польша, Словакия, Матеуш Моравецкий, Мариуш Каминьский, Венгрия
Моравецкий приказал проверять транспорт из Словакии для поиска нелегалов

Моравецкий приказал проверять транспорт из Словакии для пресечения нелегалов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приказал министру внутренних дел и администрацию Мариушу Каминьскому проводить проверки транспорта на границе со Словакией для пресечения нелегальной миграции.
"Я велел министру внутренних дел ввести контроль автобусов, микроавтобусов, автомобилей, которые можно подозревать в том, что они перевозят нелегальных мигрантов, чтобы никто нас не обвинял в отсутствии контроля этой границы", - сказал Моравецкий.
Он уточнил, что мигранты следуют через Польшу по так называемому "балканскому пути". "Если сейчас речь идет о проникновении нелегальных мигрантов, то это происходит так называемым Балканским путем. Через Венгрию, через Словакию. Они проезжают, так как между Польшей и Словакией нет границы", - пояснил Моравецкий.
Ранее пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что уже более месяца польские пограничники наблюдают рост притока нелегальных иммигрантов со стороны Словакии. По ее словам, граница между Польшей и Словакией - это внутренняя граница Шенгенской зоны, и, следовательно, пограничники не могут проводить на ней пограничного контроля.
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ПольшаСловакияМатеуш МоравецкийМариуш КаминьскийВенгрия
 
 
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