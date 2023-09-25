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Моравецкий приказал проверять транспорт из Словакии для поиска нелегалов

Моравецкий приказал проверять транспорт из Словакии для поиска нелегалов - РИА Новости, 25.09.2023

Моравецкий приказал проверять транспорт из Словакии для поиска нелегалов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приказал министру внутренних дел и администрацию Мариушу Каминьскому проводить проверки транспорта на границе со... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:08

2023-09-25T20:08

2023-09-25T20:08

польша

словакия

матеуш моравецкий

мариуш каминьский

венгрия

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ВАРШАВА, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приказал министру внутренних дел и администрацию Мариушу Каминьскому проводить проверки транспорта на границе со Словакией для пресечения нелегальной миграции. "Я велел министру внутренних дел ввести контроль автобусов, микроавтобусов, автомобилей, которые можно подозревать в том, что они перевозят нелегальных мигрантов, чтобы никто нас не обвинял в отсутствии контроля этой границы", - сказал Моравецкий. Он уточнил, что мигранты следуют через Польшу по так называемому "балканскому пути". "Если сейчас речь идет о проникновении нелегальных мигрантов, то это происходит так называемым Балканским путем. Через Венгрию, через Словакию. Они проезжают, так как между Польшей и Словакией нет границы", - пояснил Моравецкий. Ранее пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что уже более месяца польские пограничники наблюдают рост притока нелегальных иммигрантов со стороны Словакии. По ее словам, граница между Польшей и Словакией - это внутренняя граница Шенгенской зоны, и, следовательно, пограничники не могут проводить на ней пограничного контроля.

https://ria.ru/20230829/migranty-1892889303.html

польша

словакия

венгрия

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польша, словакия, матеуш моравецкий, мариуш каминьский, венгрия