https://ria.ru/20230925/proverki-1898585991.html
Моравецкий приказал проверять транспорт из Словакии для поиска нелегалов
Моравецкий приказал проверять транспорт из Словакии для поиска нелегалов - РИА Новости, 25.09.2023
Моравецкий приказал проверять транспорт из Словакии для поиска нелегалов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приказал министру внутренних дел и администрацию Мариушу Каминьскому проводить проверки транспорта на границе со... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T20:08
2023-09-25T20:08
2023-09-25T20:08
польша
словакия
матеуш моравецкий
мариуш каминьский
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113822/04/1138220441_0:0:2319:1304_1920x0_80_0_0_822d19c1fdd313422f2629fc5f9c0858.jpg
ВАРШАВА, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приказал министру внутренних дел и администрацию Мариушу Каминьскому проводить проверки транспорта на границе со Словакией для пресечения нелегальной миграции. "Я велел министру внутренних дел ввести контроль автобусов, микроавтобусов, автомобилей, которые можно подозревать в том, что они перевозят нелегальных мигрантов, чтобы никто нас не обвинял в отсутствии контроля этой границы", - сказал Моравецкий. Он уточнил, что мигранты следуют через Польшу по так называемому "балканскому пути". "Если сейчас речь идет о проникновении нелегальных мигрантов, то это происходит так называемым Балканским путем. Через Венгрию, через Словакию. Они проезжают, так как между Польшей и Словакией нет границы", - пояснил Моравецкий. Ранее пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что уже более месяца польские пограничники наблюдают рост притока нелегальных иммигрантов со стороны Словакии. По ее словам, граница между Польшей и Словакией - это внутренняя граница Шенгенской зоны, и, следовательно, пограничники не могут проводить на ней пограничного контроля.
https://ria.ru/20230829/migranty-1892889303.html
польша
словакия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113822/04/1138220441_0:0:2319:1740_1920x0_80_0_0_92686ae8235a093e79d6a66320d29d9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, словакия, матеуш моравецкий, мариуш каминьский, венгрия
Польша, Словакия, Матеуш Моравецкий, Мариуш Каминьский, Венгрия
Моравецкий приказал проверять транспорт из Словакии для поиска нелегалов
Моравецкий приказал проверять транспорт из Словакии для пресечения нелегалов
ВАРШАВА, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приказал министру внутренних дел и администрацию Мариушу Каминьскому проводить проверки транспорта на границе со Словакией для пресечения нелегальной миграции.
"Я велел министру внутренних дел ввести контроль автобусов, микроавтобусов, автомобилей, которые можно подозревать в том, что они перевозят нелегальных мигрантов, чтобы никто нас не обвинял в отсутствии контроля этой границы", - сказал Моравецкий.
Он уточнил, что мигранты следуют через Польшу по так называемому "балканскому пути". "Если сейчас речь идет о проникновении нелегальных мигрантов, то это происходит так называемым Балканским путем. Через Венгрию
, через Словакию. Они проезжают, так как между Польшей и Словакией нет границы", - пояснил Моравецкий.
Ранее пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что уже более месяца польские пограничники наблюдают рост притока нелегальных иммигрантов со стороны Словакии. По ее словам, граница между Польшей и Словакией - это внутренняя граница Шенгенской зоны, и, следовательно, пограничники не могут проводить на ней пограничного контроля.
Группа из 60 мигрантов атаковала польских пограничников