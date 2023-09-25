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Хотели сломить. Офицер ЦРУ раскрыл грубейший просчет Запада по России - РИА Новости, 25.09.2023
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14:58 25.09.2023 (обновлено: 15:01 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/proschet-1898511488.html
Хотели сломить. Офицер ЦРУ раскрыл грубейший просчет Запада по России
Хотели сломить. Офицер ЦРУ раскрыл грубейший просчет Запада по России - РИА Новости, 25.09.2023
Хотели сломить. Офицер ЦРУ раскрыл грубейший просчет Запада по России
Странам Запада не удалось сломить Россию санкционным давлением, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью бывшему члену британского парламента и... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:58
2023-09-25T15:01
россия
москва
великобритания
филип джиральди
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Странам Запада не удалось сломить Россию санкционным давлением, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале.&quot;Они действительно думали, что санкции и другие меры финансово-экономического давления, которые они оказывают на Россию, будут достаточными, чтобы если не сломать Москву, то, по крайней мере, заставить дважды подумать. &lt;...&gt; Это имело обратный эффект, в основном от этого пострадали западные экономики. А Россия вышла победителем&quot;, — указал эксперт.Он также отметил, что западные правительства совершили серьезную ошибку, своей же пропагандой убедив себя, что российские военные не были достаточно обучены, снабжены или готовы сражаться.&quot;Иными словами, они видели в Украине гораздо более грозного противника для России&quot;, — подытожил он.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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россия, москва, великобритания, филип джиральди, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Россия, Москва, Великобритания, Филип Джиральди, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
Хотели сломить. Офицер ЦРУ раскрыл грубейший просчет Запада по России

Офицер ЦРУ Джиральди: Запад не смог сломить Россию санкционным давлением

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВид на Кремль в Москве.
Вид на Кремль в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Странам Запада не удалось сломить Россию санкционным давлением, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале.
«

"Они действительно думали, что санкции и другие меры финансово-экономического давления, которые они оказывают на Россию, будут достаточными, чтобы если не сломать Москву, то, по крайней мере, заставить дважды подумать. <...> Это имело обратный эффект, в основном от этого пострадали западные экономики. А Россия вышла победителем", — указал эксперт.

Он также отметил, что западные правительства совершили серьезную ошибку, своей же пропагандой убедив себя, что российские военные не были достаточно обучены, снабжены или готовы сражаться.
«

"Иными словами, они видели в Украине гораздо более грозного противника для России", — подытожил он.

После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.

Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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РоссияМоскваВеликобританияФилип ДжиральдиВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
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