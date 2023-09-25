https://ria.ru/20230925/proschet-1898511488.html

Хотели сломить. Офицер ЦРУ раскрыл грубейший просчет Запада по России

Хотели сломить. Офицер ЦРУ раскрыл грубейший просчет Запада по России - РИА Новости, 25.09.2023

Хотели сломить. Офицер ЦРУ раскрыл грубейший просчет Запада по России

Странам Запада не удалось сломить Россию санкционным давлением, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью бывшему члену британского парламента и... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:58

2023-09-25T14:58

2023-09-25T15:01

россия

москва

великобритания

филип джиральди

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Странам Запада не удалось сломить Россию санкционным давлением, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале."Они действительно думали, что санкции и другие меры финансово-экономического давления, которые они оказывают на Россию, будут достаточными, чтобы если не сломать Москву, то, по крайней мере, заставить дважды подумать. <...> Это имело обратный эффект, в основном от этого пострадали западные экономики. А Россия вышла победителем", — указал эксперт.Он также отметил, что западные правительства совершили серьезную ошибку, своей же пропагандой убедив себя, что российские военные не были достаточно обучены, снабжены или готовы сражаться."Иными словами, они видели в Украине гораздо более грозного противника для России", — подытожил он.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

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россия, москва, великобритания, филип джиральди, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), в мире