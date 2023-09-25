Хотели сломить. Офицер ЦРУ раскрыл грубейший просчет Запада по России
Офицер ЦРУ Джиральди: Запад не смог сломить Россию санкционным давлением
Вид на Кремль в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Странам Запада не удалось сломить Россию санкционным давлением, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале.
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"Они действительно думали, что санкции и другие меры финансово-экономического давления, которые они оказывают на Россию, будут достаточными, чтобы если не сломать Москву, то, по крайней мере, заставить дважды подумать. <...> Это имело обратный эффект, в основном от этого пострадали западные экономики. А Россия вышла победителем", — указал эксперт.
Он также отметил, что западные правительства совершили серьезную ошибку, своей же пропагандой убедив себя, что российские военные не были достаточно обучены, снабжены или готовы сражаться.
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"Иными словами, они видели в Украине гораздо более грозного противника для России", — подытожил он.
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.