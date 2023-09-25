Экономист призвал создать беспошлинную зону на границе с КНДР и КНР
Экономист Зарипов: на границе с КНДР и КНР в Приморье нужна беспошлинная зона
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. России в рамках развития экономического сотрудничества с Северной Кореей следует создать в южной части Приморского края беспошлинную и безвизовую зону с льготным налогообложением, заявил РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.
По мнению эксперта, в число приоритетных векторов сотрудничества должно войти "создание в южной части Приморского края на территории, граничащей с КНДР и КНР, беспошлинной и безвизовой зоны с льготным налогообложением".
Он считает, что в рамках специального административного района, по статусу приближённого к внутренним офшорам, расположенных на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининград), можно достаточно оперативно решить вопросы финансового обслуживания коммерческой деятельности, защитив её от воздействия внешних санкций.
"Данная особая зона или территория опережающего развития станет катализатором развития совместного бизнеса России и КНДР и полигоном для реализации масштабных инвестиционных проектов. В перспективе этот район неизбежно стал бы основной точкой притяжения и для южнокорейских компаний, ориентированных на бизнес с КНДР", - отметил Зарипов.
По мнению эксперта, развитие экономических взаимоотношений России и КНДР выгодно обеим странам. Для России Северная Корея является традиционным надежным политическим партнером и проводником российской политики на важном геополитическом направлении. Для КНДР сотрудничество с Россией важно из-за стремления ослабить зависимость от КНР, а также является возможностью получать экономическую помощь и политическую поддержку от крупной страны, пояснил Зарипов.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в сентябре впервые с 2019 года посетил Россию. Президент России Владимир Путин 13 сентября провел с ним переговоры на космодроме "Восточный". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было.