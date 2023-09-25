Рейтинг@Mail.ru
Экономист призвал создать беспошлинную зону на границе с КНДР и КНР - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/primore-1898401567.html
Экономист призвал создать беспошлинную зону на границе с КНДР и КНР
Экономист призвал создать беспошлинную зону на границе с КНДР и КНР - РИА Новости, 25.09.2023
Экономист призвал создать беспошлинную зону на границе с КНДР и КНР
России в рамках развития экономического сотрудничества с Северной Кореей следует создать в южной части Приморского края беспошлинную и безвизовую зону с... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T04:12
2023-09-25T04:12
ильяс зарипов
ким чен ын
владимир путин
рэу имени г. в. плеханова
россия
приморский край
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758531336_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_e59a53f9356f473c9565694d9f5e5af4.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. России в рамках развития экономического сотрудничества с Северной Кореей следует создать в южной части Приморского края беспошлинную и безвизовую зону с льготным налогообложением, заявил РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. По мнению эксперта, в число приоритетных векторов сотрудничества должно войти "создание в южной части Приморского края на территории, граничащей с КНДР и КНР, беспошлинной и безвизовой зоны с льготным налогообложением". Он считает, что в рамках специального административного района, по статусу приближённого к внутренним офшорам, расположенных на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининград), можно достаточно оперативно решить вопросы финансового обслуживания коммерческой деятельности, защитив её от воздействия внешних санкций. "Данная особая зона или территория опережающего развития станет катализатором развития совместного бизнеса России и КНДР и полигоном для реализации масштабных инвестиционных проектов. В перспективе этот район неизбежно стал бы основной точкой притяжения и для южнокорейских компаний, ориентированных на бизнес с КНДР", - отметил Зарипов. По мнению эксперта, развитие экономических взаимоотношений России и КНДР выгодно обеим странам. Для России Северная Корея является традиционным надежным политическим партнером и проводником российской политики на важном геополитическом направлении. Для КНДР сотрудничество с Россией важно из-за стремления ослабить зависимость от КНР, а также является возможностью получать экономическую помощь и политическую поддержку от крупной страны, пояснил Зарипов. Лидер КНДР Ким Чен Ын в сентябре впервые с 2019 года посетил Россию. Президент России Владимир Путин 13 сентября провел с ним переговоры на космодроме "Восточный". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было.
https://ria.ru/20230317/kitay-1858538115.html
https://ria.ru/20230730/kitay-1887193543.html
россия
приморский край
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758531336_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_691868729e18e1280d8af10eb40a061e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ильяс зарипов, ким чен ын, владимир путин, рэу имени г. в. плеханова, россия, приморский край, китай
Ильяс Зарипов, Ким Чен Ын, Владимир Путин, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Приморский край, Китай
Экономист призвал создать беспошлинную зону на границе с КНДР и КНР

Экономист Зарипов: на границе с КНДР и КНР в Приморье нужна беспошлинная зона

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. России в рамках развития экономического сотрудничества с Северной Кореей следует создать в южной части Приморского края беспошлинную и безвизовую зону с льготным налогообложением, заявил РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.
По мнению эксперта, в число приоритетных векторов сотрудничества должно войти "создание в южной части Приморского края на территории, граничащей с КНДР и КНР, беспошлинной и безвизовой зоны с льготным налогообложением".
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Россия и Китай могут поставить новую планку объема торговли, заявил эксперт
17 марта, 11:48
Он считает, что в рамках специального административного района, по статусу приближённого к внутренним офшорам, расположенных на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининград), можно достаточно оперативно решить вопросы финансового обслуживания коммерческой деятельности, защитив её от воздействия внешних санкций.
"Данная особая зона или территория опережающего развития станет катализатором развития совместного бизнеса России и КНДР и полигоном для реализации масштабных инвестиционных проектов. В перспективе этот район неизбежно стал бы основной точкой притяжения и для южнокорейских компаний, ориентированных на бизнес с КНДР", - отметил Зарипов.
По мнению эксперта, развитие экономических взаимоотношений России и КНДР выгодно обеим странам. Для России Северная Корея является традиционным надежным политическим партнером и проводником российской политики на важном геополитическом направлении. Для КНДР сотрудничество с Россией важно из-за стремления ослабить зависимость от КНР, а также является возможностью получать экономическую помощь и политическую поддержку от крупной страны, пояснил Зарипов.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в сентябре впервые с 2019 года посетил Россию. Президент России Владимир Путин 13 сентября провел с ним переговоры на космодроме "Восточный". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было.
Конференция по цифровому взаимодействию между Китаем и Россией в Харбине - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
В Китае представили новую площадку по продвижению торговли с Россией
30 июля, 13:29
 
Ильяс ЗариповКим Чен ЫнВладимир ПутинРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияПриморский крайКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала