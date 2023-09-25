https://ria.ru/20230925/pridnestrove-1898434971.html

В Приднестровье обнаружили обломки ракеты С-300

В Приднестровье обнаружили обломки ракеты С-300 - РИА Новости, 25.09.2023

В Приднестровье обнаружили обломки ракеты С-300

В Приднестровье, в селе Кицканы, обнаружили ракетные обломки С-300, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:49

2023-09-25T10:49

2023-09-25T18:26

в мире

зрк с-300

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ТИРАСПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В Приднестровье, в селе Кицканы, обнаружили ракетные обломки С-300, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков."Двадцать пятого сентября, в 00:54, над территорией Приднестровья прозвучал достаточно серьезный взрыв. Это сильно взбудоражило население, проживающее в районе населенного пункта Кицканы. Обломки ракеты упали на территории Приднестровья, в зоне безопасности в селе Кицканы, по улице Юности", — сказал он.Село Кицканы находится в десяти километрах от Тирасполя.По словам Белякова, на место происшествия выехали саперы, подразделения правоохранительных органов. Участок, где упали обломки ракеты, оцепили. Прибыли военные наблюдатели совместных миротворческих сил."В ходе разбирательства было установлено, по предварительным данным, которые поступили от объединенного военного командования, саперов, которые работали на месте происшествия, о том, что это является обломками ракеты, боевой ракеты, которые лежат на территории дворового владения. В огороде лежит боевая часть ракеты С-300", — уточнил сопредседатель.Как добавил Беляков, на ней есть элементы сохранившейся маркировки, по которым установили, что эта ракета образца 1968 года.Он также отметил, что боевой элемент снаряда изъяли с места происшествия. Инцидент обсудят на ближайшем заседании Объединенной контрольной комиссии."Обнаруженная часть ракеты на месте была изучена. По данным саперов, прямой опасности она не представляет", — сообщили в МВД непризнанной республики.В свою очередь, в Минобороны Молдавии заявили, что происхождение "идентифицированного объекта неясно, а его траектория не подтверждена из независимых источников".Объединенную контрольную комиссию создали в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят представители Молдавии, Приднестровья и России. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье.

https://ria.ru/20230315/pridnestrove-1857914622.html

https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872038970.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, зрк с-300