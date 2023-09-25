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ФРГ готова играть ведущую военную роль в Прибалтике, заявили в Минобороны
ФРГ готова играть ведущую военную роль в Прибалтике, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.09.2023
ФРГ готова играть ведущую военную роль в Прибалтике, заявили в Минобороны
Германия готова взять на себя ведущую военную роль по обороне восточного фланга НАТО в Прибалтике, заявил в понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:37
2023-09-25T17:37
2023-09-25T17:37
германия
прибалтика
борис писториус
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Германия готова взять на себя ведущую военную роль по обороне восточного фланга НАТО в Прибалтике, заявил в понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус. Цитата приведена на странице министерства обороны Германии в социальной сети Х (ранее Twitter)."У нас есть ответственность... за этот регион, который мы называем восточным флангом. Мы вместе с Вами. Германия готова взять на себя ведущую военную роль в Прибалтике... на суше, море и в воздухе", - сказал Писториус на пресс-конференции со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.В июне министр обороны ФРГ Писториус заявил, что Германия готова разместить в Литве на постоянной основе боеспособную бригаду для усиления восточного фланга НАТО количеством в 4 тысяч солдат. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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германия, прибалтика, борис писториус, нато, в мире
Германия, Прибалтика, Борис Писториус, НАТО, В мире
ФРГ готова играть ведущую военную роль в Прибалтике, заявили в Минобороны
Писториус: Германия готова взять на себя ведущую военную роль в Прибалтике