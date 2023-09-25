https://ria.ru/20230925/preparat-1898418496.html

В Японии одобрили первый препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера

В Японии одобрили первый препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 25.09.2023

В Японии одобрили первый препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера

Министерство здравоохранения Японии формально одобрило применение первого препарата с клинически доказанной способностью замедлять прогрессирование болезни... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:21

2023-09-25T09:21

2023-09-25T09:21

япония

сша

в мире

болезнь альцгеймера

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_0:112:3134:1875_1920x0_80_0_0_3575758c0948695b4900ec9147590891.jpg

ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии формально одобрило применение первого препарата с клинически доказанной способностью замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера, сообщает агентство Киодо. Речь идет о препарате Leqembi совместной разработки японской фармкомпании Eisai и американской Biogen на основе антител. Он предназначен для уменьшения уровня отложений белков бета-амилоидов в головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Проведенные исследования Leqembi показали, что препарат замедляет ухудшение памяти и мышления примерно на 27% после 18 месяцев лечения у пациентов с ранними стадиями заболевания. Продажа и производство Leqembi было одобрено экспертной комиссией при минздраве Японии в августе. В июле препарат был одобрен в США. Как сообщали ранее японские СМИ, препарат может стать доступным для пациентов в Японии уже в ноябре. Болезнь Альцгеймера - дегенеративное заболевание центральной нервной системы, отличительным признаком которого является постепенная потеря умственных способностей. Страдающий Альцгеймером человек утрачивает речевые навыки, лишается памяти и логического мышления.

https://ria.ru/20230919/diabet-1897345937.html

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, сша, в мире, болезнь альцгеймера