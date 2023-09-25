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В Японии одобрили первый препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 25.09.2023
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09:21 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/preparat-1898418496.html
В Японии одобрили первый препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера
В Японии одобрили первый препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 25.09.2023
В Японии одобрили первый препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера
Министерство здравоохранения Японии формально одобрило применение первого препарата с клинически доказанной способностью замедлять прогрессирование болезни... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:21
2023-09-25T09:21
япония
сша
в мире
болезнь альцгеймера
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ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии формально одобрило применение первого препарата с клинически доказанной способностью замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера, сообщает агентство Киодо. Речь идет о препарате Leqembi совместной разработки японской фармкомпании Eisai и американской Biogen на основе антител. Он предназначен для уменьшения уровня отложений белков бета-амилоидов в головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Проведенные исследования Leqembi показали, что препарат замедляет ухудшение памяти и мышления примерно на 27% после 18 месяцев лечения у пациентов с ранними стадиями заболевания. Продажа и производство Leqembi было одобрено экспертной комиссией при минздраве Японии в августе. В июле препарат был одобрен в США. Как сообщали ранее японские СМИ, препарат может стать доступным для пациентов в Японии уже в ноябре. Болезнь Альцгеймера - дегенеративное заболевание центральной нервной системы, отличительным признаком которого является постепенная потеря умственных способностей. Страдающий Альцгеймером человек утрачивает речевые навыки, лишается памяти и логического мышления.
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япония, сша, в мире, болезнь альцгеймера
Япония, США, В мире, болезнь Альцгеймера
В Японии одобрили первый препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера

Киодо: Минздрав Японии одобрил первый препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лекарство в капсулах. Архивное фото
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ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии формально одобрило применение первого препарата с клинически доказанной способностью замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера, сообщает агентство Киодо.
Речь идет о препарате Leqembi совместной разработки японской фармкомпании Eisai и американской Biogen на основе антител. Он предназначен для уменьшения уровня отложений белков бета-амилоидов в головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Проведенные исследования Leqembi показали, что препарат замедляет ухудшение памяти и мышления примерно на 27% после 18 месяцев лечения у пациентов с ранними стадиями заболевания.
Продажа и производство Leqembi было одобрено экспертной комиссией при минздраве Японии в августе. В июле препарат был одобрен в США.
Как сообщали ранее японские СМИ, препарат может стать доступным для пациентов в Японии уже в ноябре.
Болезнь Альцгеймера - дегенеративное заболевание центральной нервной системы, отличительным признаком которого является постепенная потеря умственных способностей. Страдающий Альцгеймером человек утрачивает речевые навыки, лишается памяти и логического мышления.
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