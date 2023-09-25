https://ria.ru/20230925/premii-1898528802.html

На Алтае вручили губернаторские премии имени Валерия Золотухина

На Алтае вручили губернаторские премии имени Валерия Золотухина - РИА Новости, 25.09.2023

На Алтае вручили губернаторские премии имени Валерия Золотухина

Губернаторские премии в области театрального искусства имени Валерия Золотухина вручили в Алтайском крае, сообщили в министерстве культуры региона. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:06

2023-09-25T16:06

2023-09-25T16:12

алтайский край

алтайский край

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михаил волков

валерий золотухин

культура

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БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Губернаторские премии в области театрального искусства имени Валерия Золотухина вручили в Алтайском крае, сообщили в министерстве культуры региона. "В Алтайском крае вручили губернаторские премии имени Валерия Золотухина в области театрального искусства. Заслуженные награды молодым артистам вручила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. На основании решения конкурсной комиссии премия имени Валерия Золотухина в области театрального искусства в 2023 году присуждена: артисту-вокалисту Алтайского государственного музыкального театра Ксении Ильиной, артисту Алтайского театра для детей и молодежи им. В.С. Золотухина Ольге Жучковой, артисту Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина Екатерине Палиной (Порсева) и артисту (кукловоду) Алтайского театра кукол "Сказка" Кириллу Груздеву", - говорится в сообщении. Кроме этого, престижной премии удостоены студенты Алтайского государственного института культуры: Николай Бобровский, Михаил Волков, Иван Микитенко. Награждение состоялось в рамках театрального фестиваля имени Валерия Золотухина. В течение недели зрители увидели постановки 12 творческих коллективов из Барнаула, Кемерова, Кирова, Лысьвы, Новосибирска, Нижнего Тагила, Нягани, Прокопьевска и Челябинска, которые вошли в конкурсную программу.

https://ria.ru/20230925/forum-1898447127.html

https://ria.ru/20230606/manzherok-1876433846.html

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кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алтайский край, барнаул, кемерово, михаил волков, валерий золотухин, культура