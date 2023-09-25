https://ria.ru/20230925/premii-1898528802.html
На Алтае вручили губернаторские премии имени Валерия Золотухина
На Алтае вручили губернаторские премии имени Валерия Золотухина - РИА Новости, 25.09.2023
На Алтае вручили губернаторские премии имени Валерия Золотухина
Губернаторские премии в области театрального искусства имени Валерия Золотухина вручили в Алтайском крае, сообщили в министерстве культуры региона. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:06
2023-09-25T16:06
2023-09-25T16:12
алтайский край
алтайский край
барнаул
кемерово
михаил волков
валерий золотухин
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/05/1319690529_0:335:2048:1487_1920x0_80_0_0_5d41de35efd314346ef7efbc55a21764.jpg
БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Губернаторские премии в области театрального искусства имени Валерия Золотухина вручили в Алтайском крае, сообщили в министерстве культуры региона. "В Алтайском крае вручили губернаторские премии имени Валерия Золотухина в области театрального искусства. Заслуженные награды молодым артистам вручила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. На основании решения конкурсной комиссии премия имени Валерия Золотухина в области театрального искусства в 2023 году присуждена: артисту-вокалисту Алтайского государственного музыкального театра Ксении Ильиной, артисту Алтайского театра для детей и молодежи им. В.С. Золотухина Ольге Жучковой, артисту Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина Екатерине Палиной (Порсева) и артисту (кукловоду) Алтайского театра кукол "Сказка" Кириллу Груздеву", - говорится в сообщении. Кроме этого, престижной премии удостоены студенты Алтайского государственного института культуры: Николай Бобровский, Михаил Волков, Иван Микитенко. Награждение состоялось в рамках театрального фестиваля имени Валерия Золотухина. В течение недели зрители увидели постановки 12 творческих коллективов из Барнаула, Кемерова, Кирова, Лысьвы, Новосибирска, Нижнего Тагила, Нягани, Прокопьевска и Челябинска, которые вошли в конкурсную программу.
https://ria.ru/20230925/forum-1898447127.html
https://ria.ru/20230606/manzherok-1876433846.html
алтайский край
барнаул
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/05/1319690529_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2d279bf8650e6a42ce13a60ccb4bcd20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, барнаул, кемерово, михаил волков, валерий золотухин, культура
Алтайский край, Алтайский край, Барнаул, Кемерово, Михаил Волков, Валерий Золотухин, Культура
На Алтае вручили губернаторские премии имени Валерия Золотухина
На Алтае вручили губернаторские театральные премии имени Валерия Золотухина