https://ria.ru/20230925/pozhar-1898408650.html

В Кривом Роге сообщили о пожаре на промышленном предприятии после взрывов

В Кривом Роге сообщили о пожаре на промышленном предприятии после взрывов - РИА Новости, 25.09.2023

В Кривом Роге сообщили о пожаре на промышленном предприятии после взрывов

Пожар произошел на предприятии в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после ночных взрывов, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T07:50

2023-09-25T07:50

2023-09-25T07:50

специальная военная операция на украине

кривой рог

вооруженные силы рф

днепропетровская область

украина

в мире

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Пожар произошел на предприятии в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после ночных взрывов, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской и Днепропетровской областях. "Произошел пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге", - написал Лысак в своем телеграм-канале, отметив, что возгорание было ликвидировано. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230925/odessa-1898407138.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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кривой рог, вооруженные силы рф, днепропетровская область, украина, в мире