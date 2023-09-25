https://ria.ru/20230925/pozhar-1898408650.html
В Кривом Роге сообщили о пожаре на промышленном предприятии после взрывов
В Кривом Роге сообщили о пожаре на промышленном предприятии после взрывов - РИА Новости, 25.09.2023
В Кривом Роге сообщили о пожаре на промышленном предприятии после взрывов
Пожар произошел на предприятии в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после ночных взрывов, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T07:50
2023-09-25T07:50
2023-09-25T07:50
специальная военная операция на украине
кривой рог
вооруженные силы рф
днепропетровская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Пожар произошел на предприятии в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после ночных взрывов, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской и Днепропетровской областях. "Произошел пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге", - написал Лысак в своем телеграм-канале, отметив, что возгорание было ликвидировано. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230925/odessa-1898407138.html
кривой рог
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кривой рог, вооруженные силы рф, днепропетровская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Украина, В мире
В Кривом Роге сообщили о пожаре на промышленном предприятии после взрывов
Глава ОВА Лысак: в Кривом Роге после взрывов загорелось промышленное предприятие