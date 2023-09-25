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В Кривом Роге сообщили о пожаре на промышленном предприятии после взрывов - РИА Новости, 25.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:50 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/pozhar-1898408650.html
В Кривом Роге сообщили о пожаре на промышленном предприятии после взрывов
В Кривом Роге сообщили о пожаре на промышленном предприятии после взрывов - РИА Новости, 25.09.2023
В Кривом Роге сообщили о пожаре на промышленном предприятии после взрывов
Пожар произошел на предприятии в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после ночных взрывов, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T07:50
2023-09-25T07:50
специальная военная операция на украине
кривой рог
вооруженные силы рф
днепропетровская область
украина
в мире
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Пожар произошел на предприятии в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после ночных взрывов, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской и Днепропетровской областях. "Произошел пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге", - написал Лысак в своем телеграм-канале, отметив, что возгорание было ликвидировано. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230925/odessa-1898407138.html
кривой рог
днепропетровская область
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кривой рог, вооруженные силы рф, днепропетровская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Украина, В мире
В Кривом Роге сообщили о пожаре на промышленном предприятии после взрывов

Глава ОВА Лысак: в Кривом Роге после взрывов загорелось промышленное предприятие

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Пожар произошел на предприятии в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после ночных взрывов, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской и Днепропетровской областях.
"Произошел пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге", - написал Лысак в своем телеграм-канале, отметив, что возгорание было ликвидировано.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Пожарный в Одессе, Украина
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07:26
 
Специальная военная операция на УкраинеКривой РогВооруженные силы РФДнепропетровская областьУкраинаВ мире
 
 
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