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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки ликвидировали две группы диверсантов ВСУ, уничтожили до 125 украинских военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:04
2023-09-25T14:04
2023-09-25T14:14
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки ликвидировали две группы диверсантов ВСУ, уничтожили до 125 украинских военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Марфолполя на Запорожье уничтожены две группы диверсантов ВСУ."Потери противника составили до 125 украинских военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также две гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожье
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 125 солдат на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки ликвидировали две группы диверсантов ВСУ, уничтожили до 125 украинских военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Марфолполя на Запорожье
уничтожены две группы диверсантов ВСУ.
"Потери противника составили до 125 украинских военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также две гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине