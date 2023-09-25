https://ria.ru/20230925/poteri-1898495348.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.09.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки ликвидировали две группы диверсантов ВСУ, уничтожили до 125 украинских военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:04

2023-09-25T14:04

2023-09-25T14:14

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки ликвидировали две группы диверсантов ВСУ, уничтожили до 125 украинских военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Марфолполя на Запорожье уничтожены две группы диверсантов ВСУ."Потери противника составили до 125 украинских военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также две гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, запорожье