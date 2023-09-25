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ВСУ потеряли почти 450 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 25.09.2023 (обновлено: 14:21 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/poteri-1898494595.html
ВСУ потеряли почти 450 солдат на Донецком направлении
ВСУ потеряли почти 450 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 25.09.2023
ВСУ потеряли почти 450 солдат на Донецком направлении
Украинские военные потеряли почти 450 человек на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:02
2023-09-25T14:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Украинские военные потеряли почти 450 человек на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак штурмовых групп Украины в районах Спорного, Берестового и Майорска ДНР."Противник потерял до 445 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30. Также в районе населенного пункта Звановка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ потеряли почти 450 солдат на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 445 человек на Донецком направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Украинские военные потеряли почти 450 человек на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак штурмовых групп Украины в районах Спорного, Берестового и Майорска ДНР.
"Противник потерял до 445 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30. Также в районе населенного пункта Звановка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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