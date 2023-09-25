https://ria.ru/20230925/poteri-1898494595.html

ВСУ потеряли почти 450 солдат на Донецком направлении

ВСУ потеряли почти 450 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 25.09.2023

ВСУ потеряли почти 450 солдат на Донецком направлении

Украинские военные потеряли почти 450 человек на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:02

2023-09-25T14:02

2023-09-25T14:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Украинские военные потеряли почти 450 человек на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак штурмовых групп Украины в районах Спорного, Берестового и Майорска ДНР."Противник потерял до 445 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30. Также в районе населенного пункта Звановка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина