https://ria.ru/20230925/postpred-1898399020.html

Постпред России в Вене раскритиковал чествование в Канаде бойца "Галичины"

Постпред России в Вене раскритиковал чествование в Канаде бойца "Галичины" - РИА Новости, 25.09.2023

Постпред России в Вене раскритиковал чествование в Канаде бойца "Галичины"

Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов назвал позором для Канады чествование в ее парламенте 98-летнего украинского эсэсовца во время визита... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T02:42

2023-09-25T02:42

2023-09-25T03:25

канада

вена

россия

в мире

михаил ульянов (дипломат)

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов назвал позором для Канады чествование в ее парламенте 98-летнего украинского эсэсовца во время визита Владимира Зеленского.Это позорный день для Канады и ее истеблишмента (не обязательно для всего населения Канады). Они отказались от их роли в антигитлеровской коалиции. Этому нет никаких объяснений или оправданий. Их никто не заставлял это делать", - говорится в заявлении Ульянова в соцсети X (экс-Twitter).На заседание парламента в честь визита Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.

https://ria.ru/20230925/posol-1898398927.html

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канада, вена, россия, в мире, михаил ульянов (дипломат), владимир зеленский