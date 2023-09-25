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Постпред России в Вене раскритиковал чествование в Канаде бойца "Галичины" - РИА Новости, 25.09.2023
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02:42 25.09.2023 (обновлено: 03:25 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/postpred-1898399020.html
Постпред России в Вене раскритиковал чествование в Канаде бойца "Галичины"
Постпред России в Вене раскритиковал чествование в Канаде бойца "Галичины" - РИА Новости, 25.09.2023
Постпред России в Вене раскритиковал чествование в Канаде бойца "Галичины"
Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов назвал позором для Канады чествование в ее парламенте 98-летнего украинского эсэсовца во время визита... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T02:42
2023-09-25T03:25
канада
вена
россия
в мире
михаил ульянов (дипломат)
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов назвал позором для Канады чествование в ее парламенте 98-летнего украинского эсэсовца во время визита Владимира Зеленского.Это позорный день для Канады и ее истеблишмента (не обязательно для всего населения Канады). Они отказались от их роли в антигитлеровской коалиции. Этому нет никаких объяснений или оправданий. Их никто не заставлял это делать&quot;, - говорится в заявлении Ульянова в соцсети X (экс-Twitter).На заседание парламента в честь визита Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
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канада, вена, россия, в мире, михаил ульянов (дипломат), владимир зеленский
Канада, Вена, Россия, В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Зеленский
Постпред России в Вене раскритиковал чествование в Канаде бойца "Галичины"

Постпред России Ульянов назвал чествование в Канаде бойца "Галичины" позором

© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов назвал позором для Канады чествование в ее парламенте 98-летнего украинского эсэсовца во время визита Владимира Зеленского.
«

Это позорный день для Канады и ее истеблишмента (не обязательно для всего населения Канады). Они отказались от их роли в антигитлеровской коалиции. Этому нет никаких объяснений или оправданий. Их никто не заставлял это делать", - говорится в заявлении Ульянова в соцсети X (экс-Twitter).

На заседание парламента в честь визита Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Премьер Канады Трюдо и президент Украины Зеленский в здании парламента Канады, 22 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Россия потребует от Канады объяснений из-за чествования нациста
02:38
 
КанадаВенаРоссияВ миреМихаил Ульянов (дипломат)Владимир Зеленский
 
 
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