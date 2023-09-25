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Россия потребует от Канады объяснений из-за чествования нациста

Россия потребует от Канады объяснений из-за чествования нациста - РИА Новости, 25.09.2023

Россия потребует от Канады объяснений из-за чествования нациста

Москва потребует от Оттавы разъяснений из-за приглашения и чествования в парламенте Канады во время визита Владимира Зеленского престарелого ветерана дивизии СС РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T02:38

2023-09-25T02:38

2023-09-25T07:15

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олег степанов

джастин трюдо

мелани жоли

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Москва потребует от Оттавы разъяснений из-за приглашения и чествования в парламенте Канады во время визита Владимира Зеленского престарелого ветерана дивизии СС "Галичина", сообщил РИА Новости посол России Олег Степанов."Посольство предпримет соответствующие официальные шаги. Мы, разумеется, потребуем разъяснений от правительства Канады", - сказал он.Ноты, по словам Степанова, направят в понедельник в МИД и офис главы правительства с приложением личных писем на имя министра иностранных дел Мелани Жоли и премьер-министра Джастина Трюдо.Как отметил дипломат, у него нет иллюзий относительно реакции властей Канады, которая, по его словам, стала "гнездом для нацистских преступников"."Мы, конечно, сделаем необходимые демарши, но у меня нет никаких иллюзий, потому что с нынешним кабинетом Трюдо, который по сути является олицетворением неолиберального фашизма, дел вести нельзя", - сказал Степанов.При этом дипломат выразил мнение, что приглашение нациста не ошибка, а "следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев".В свою очередь, постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал позором для Канады ситуацию с чествование эсэсовца. "Это позорный день для Канады и ее истеблишмента (не обязательно для всего населения Канады). Они отказались от их роли в антигитлеровской коалицц. Этому нет никаких объяснений или оправданий. Их никто не заставлял это делать", - говорится в заявлении Ульянова в соцсети X (экс-Twitter).Скандал вокруг чествования эсэсовцаНа заседание парламента в честь визита Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Спикер палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование Хунки. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр, со своей стороны, потребовал от Трюдо персональных извинений за приглашение нациста.Сам канадский премьер заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении Хунки в парламент. Первая украинская дивизия или 14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галичина" — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.

https://ria.ru/20230924/turne-1898312294.html

https://ria.ru/20230922/sanktsii-1898135530.html

https://ria.ru/20230922/kanada-1898131130.html

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россия, канада, в мире, олег степанов, джастин трюдо, мелани жоли