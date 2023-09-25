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Россия потребует от Канады объяснений из-за чествования нациста - РИА Новости, 25.09.2023
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02:38 25.09.2023 (обновлено: 07:15 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/posol-1898398927.html
Россия потребует от Канады объяснений из-за чествования нациста
Россия потребует от Канады объяснений из-за чествования нациста - РИА Новости, 25.09.2023
Россия потребует от Канады объяснений из-за чествования нациста
Москва потребует от Оттавы разъяснений из-за приглашения и чествования в парламенте Канады во время визита Владимира Зеленского престарелого ветерана дивизии СС РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T02:38
2023-09-25T07:15
россия
канада
в мире
олег степанов
джастин трюдо
мелани жоли
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Москва потребует от Оттавы разъяснений из-за приглашения и чествования в парламенте Канады во время визита Владимира Зеленского престарелого ветерана дивизии СС "Галичина", сообщил РИА Новости посол России Олег Степанов."Посольство предпримет соответствующие официальные шаги. Мы, разумеется, потребуем разъяснений от правительства Канады", - сказал он.Ноты, по словам Степанова, направят в понедельник в МИД и офис главы правительства с приложением личных писем на имя министра иностранных дел Мелани Жоли и премьер-министра Джастина Трюдо.Как отметил дипломат, у него нет иллюзий относительно реакции властей Канады, которая, по его словам, стала "гнездом для нацистских преступников"."Мы, конечно, сделаем необходимые демарши, но у меня нет никаких иллюзий, потому что с нынешним кабинетом Трюдо, который по сути является олицетворением неолиберального фашизма, дел вести нельзя", - сказал Степанов.При этом дипломат выразил мнение, что приглашение нациста не ошибка, а "следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев".В свою очередь, постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал позором для Канады ситуацию с чествование эсэсовца. "Это позорный день для Канады и ее истеблишмента (не обязательно для всего населения Канады). Они отказались от их роли в антигитлеровской коалицц. Этому нет никаких объяснений или оправданий. Их никто не заставлял это делать", - говорится в заявлении Ульянова в соцсети X (экс-Twitter).Скандал вокруг чествования эсэсовцаНа заседание парламента в честь визита Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Спикер палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование Хунки. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр, со своей стороны, потребовал от Трюдо персональных извинений за приглашение нациста.Сам канадский премьер заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении Хунки в парламент. Первая украинская дивизия или 14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галичина" — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.
https://ria.ru/20230924/turne-1898312294.html
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россия, канада, в мире, олег степанов, джастин трюдо, мелани жоли
Россия, Канада, В мире, Олег Степанов, Джастин Трюдо, Мелани Жоли
Россия потребует от Канады объяснений из-за чествования нациста

Посол России направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана СС "Галичина"

© AFP 2023 / DAVE CHANПремьер Канады Трюдо и президент Украины Зеленский в здании парламента Канады, 22 сентября 2023 года
Премьер Канады Трюдо и президент Украины Зеленский в здании парламента Канады, 22 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AFP 2023 / DAVE CHAN
Премьер Канады Трюдо и президент Украины Зеленский в здании парламента Канады, 22 сентября 2023 года. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Москва потребует от Оттавы разъяснений из-за приглашения и чествования в парламенте Канады во время визита Владимира Зеленского престарелого ветерана дивизии СС "Галичина", сообщил РИА Новости посол России Олег Степанов.
«
"Посольство предпримет соответствующие официальные шаги. Мы, разумеется, потребуем разъяснений от правительства Канады", - сказал он.
Ноты, по словам Степанова, направят в понедельник в МИД и офис главы правительства с приложением личных писем на имя министра иностранных дел Мелани Жоли и премьер-министра Джастина Трюдо.
Как отметил дипломат, у него нет иллюзий относительно реакции властей Канады, которая, по его словам, стала "гнездом для нацистских преступников".
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"Мы, конечно, сделаем необходимые демарши, но у меня нет никаких иллюзий, потому что с нынешним кабинетом Трюдо, который по сути является олицетворением неолиберального фашизма, дел вести нельзя", - сказал Степанов.
При этом дипломат выразил мнение, что приглашение нациста не ошибка, а "следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев".
В свою очередь, постпред России в Вене Михаил Ульянов назвал позором для Канады ситуацию с чествование эсэсовца. "Это позорный день для Канады и ее истеблишмента (не обязательно для всего населения Канады). Они отказались от их роли в антигитлеровской коалицц. Этому нет никаких объяснений или оправданий. Их никто не заставлял это делать", - говорится в заявлении Ульянова в соцсети X (экс-Twitter).

Скандал вокруг чествования эсэсовца

На заседание парламента в честь визита Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
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На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Спикер палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование Хунки. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр, со своей стороны, потребовал от Трюдо персональных извинений за приглашение нациста.
Сам канадский премьер заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении Хунки в парламент.
Первая украинская дивизия или 14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галичина" — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.
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