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Экс-главком ВС США: без помощи Америки Украина потерпела бы поражение - РИА Новости, 25.09.2023
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17:27 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/pomosch-1898552928.html
Экс-главком ВС США: без помощи Америки Украина потерпела бы поражение
Экс-главком ВС США: без помощи Америки Украина потерпела бы поражение - РИА Новости, 25.09.2023
Экс-главком ВС США: без помощи Америки Украина потерпела бы поражение
Украина без помощи США уже потерпела бы поражение в конфликте и потеряла бы намного больше, заявил бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:27
2023-09-25T17:27
в мире
бен ходжес
вооруженные силы сша
украина
сша
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украина без помощи США уже потерпела бы поражение в конфликте и потеряла бы намного больше, заявил бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. "Без такой помощи, думаю, Украина бы уже наверное была захвачена, повержена. Определенно, потеряла бы больше", - заявил Ходжес телеканалу CBS, отвечая на вопрос о том, что могло бы произойти с Украиной без американской помощи. Он также полагает, что администрация президента США Джо Байдена не смогла должным образом объяснить американцам, на что на Украине идут их налоги. Белый дом, потратив на Украину больше 110 миллиардов долларов, запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда на последний квартал года. Если сенат возражений практически не высказывает, то в палате представителей, которая подконтрольна республиканской оппозиции, гораздо слышнее голоса против политики "открытых чеков". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230924/pomosch-1898368975.html
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в мире, бен ходжес, вооруженные силы сша, украина, сша, цены на нефть, россия, джо байден, дмитрий песков, нато
В мире, Бен Ходжес, Вооруженные силы США, Украина, США, Цены на нефть, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков, НАТО
Экс-главком ВС США: без помощи Америки Украина потерпела бы поражение

Экс-главком ВС США: без помощи Америки Украина уже потерпела бы поражение

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок на машине посла США в России
Флажок на машине посла США в России - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флажок на машине посла США в России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украина без помощи США уже потерпела бы поражение в конфликте и потеряла бы намного больше, заявил бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.
«
"Без такой помощи, думаю, Украина бы уже наверное была захвачена, повержена. Определенно, потеряла бы больше", - заявил Ходжес телеканалу CBS, отвечая на вопрос о том, что могло бы произойти с Украиной без американской помощи.
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Сенатор заявил, что без западной помощи Украина проиграет
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Он также полагает, что администрация президента США Джо Байдена не смогла должным образом объяснить американцам, на что на Украине идут их налоги.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
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В миреБен ХоджесВооруженные силы СШАУкраинаСШАЦены на нефтьРоссияДжо БайденДмитрий ПесковНАТО
 
 
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