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"Без них хорошо": Польша сделала шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 25.09.2023
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14:02 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/polsha-1898493891.html
"Без них хорошо": Польша сделала шокирующее заявление об Украине
"Без них хорошо": Польша сделала шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 25.09.2023
"Без них хорошо": Польша сделала шокирующее заявление об Украине
Варшава будет поддерживать Киев таким образом, чтобы это было выгодно, в первую очередь, безопасности Польши, заявил глава Бюро международной политики... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:02
2023-09-25T14:02
украина
польша
марчин пшидач
евросоюз
нато
в мире
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Варшава будет поддерживать Киев таким образом, чтобы это было выгодно, в первую очередь, безопасности Польши, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM."Если Украина не захочет дружить с Польшей, если Украина не захочет стремиться к этой дружбе, у нас все будет хорошо. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС. Сегодня Украина находится в беде. Украина должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала", — заявил он.Пшидач также указал, что, отношения двух стран портит поведение Зеленского, которое, по его мнению, можно назвать несправедливым по отношению ко многим полякам.В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет ответные меры на ряд польской сельскохозяйственной продукции. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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украина, польша, марчин пшидач, евросоюз, нато, в мире
Украина, Польша, Марчин Пшидач, Евросоюз, НАТО, В мире
"Без них хорошо": Польша сделала шокирующее заявление об Украине

Пшидач: Украина сама должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Варшава будет поддерживать Киев таким образом, чтобы это было выгодно, в первую очередь, безопасности Польши, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
«
"Если Украина не захочет дружить с Польшей, если Украина не захочет стремиться к этой дружбе, у нас все будет хорошо. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС. Сегодня Украина находится в беде. Украина должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала", — заявил он.
Пшидач также указал, что, отношения двух стран портит поведение Зеленского, которое, по его мнению, можно назвать несправедливым по отношению ко многим полякам.
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет ответные меры на ряд польской сельскохозяйственной продукции. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Люди с флагами Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Украине не поздоровится. Польша показала свое истинное лицо
Вчера, 04:17
 
УкраинаПольшаМарчин ПшидачЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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