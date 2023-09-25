https://ria.ru/20230925/polsha-1898493891.html

"Без них хорошо": Польша сделала шокирующее заявление об Украине

"Без них хорошо": Польша сделала шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 25.09.2023

"Без них хорошо": Польша сделала шокирующее заявление об Украине

Варшава будет поддерживать Киев таким образом, чтобы это было выгодно, в первую очередь, безопасности Польши, заявил глава Бюро международной политики... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:02

2023-09-25T14:02

2023-09-25T14:02

украина

польша

марчин пшидач

евросоюз

нато

в мире

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Варшава будет поддерживать Киев таким образом, чтобы это было выгодно, в первую очередь, безопасности Польши, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM."Если Украина не захочет дружить с Польшей, если Украина не захочет стремиться к этой дружбе, у нас все будет хорошо. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС. Сегодня Украина находится в беде. Украина должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала", — заявил он.Пшидач также указал, что, отношения двух стран портит поведение Зеленского, которое, по его мнению, можно назвать несправедливым по отношению ко многим полякам.В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет ответные меры на ряд польской сельскохозяйственной продукции. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898401721.html

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украина, польша, марчин пшидач, евросоюз, нато, в мире