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Польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода
Польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода - РИА Новости, 25.09.2023
Польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода
Польские священники из города Домброва Гурнича устроили секс-вечеринку в здании прихода и не пускали скорую помощь к мужчине по вызову, приехавшему к ним на... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:38
2023-09-25T12:38
2023-09-25T14:53
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ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Польские священники из города Домброва Гурнича устроили секс-вечеринку в здании прихода и не пускали скорую помощь к мужчине по вызову, приехавшему к ним на мероприятие, сообщила газета Wyborcza. Издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что участники вечеринки "принимали таблетки для улучшения потенции". Приглашенный мужчина вскоре потерял сознание, и один из священников вызвал скорую, но другие "не захотели впускать медицинских спасателей". "Медикам пришлось вызывать полицию. Только после вмешательства полицейских нуждающемуся была оказана медицинская помощь", — отметило издание. При этом газета добавила, что мужчина по вызову был совершеннолетним. Польская прокуратура уже начала расследование произошедшего в приходском здании.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
Польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода
Польские священники устроили секс-вечеринку и не пускали скорую к мужчине
ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости.
Польские священники из города Домброва Гурнича устроили секс-вечеринку в здании прихода и не пускали скорую помощь к мужчине по вызову, приехавшему к ним на мероприятие, сообщила газета Wyborcza
.
Издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что участники вечеринки "принимали таблетки для улучшения потенции".
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Приглашенный мужчина вскоре потерял сознание, и один из священников вызвал скорую, но другие "не захотели впускать медицинских спасателей".
"Медикам пришлось вызывать полицию. Только после вмешательства полицейских нуждающемуся была оказана медицинская помощь", — отметило издание.
При этом газета добавила, что мужчина по вызову был совершеннолетним.
Польская прокуратура уже начала расследование произошедшего в приходском здании.
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