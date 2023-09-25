Рейтинг@Mail.ru
Польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 25.09.2023 (обновлено: 14:53 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/polsha-1898468554.html
Польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода
Польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода - РИА Новости, 25.09.2023
Польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода
Польские священники из города Домброва Гурнича устроили секс-вечеринку в здании прихода и не пускали скорую помощь к мужчине по вызову, приехавшему к ним на... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:38
2023-09-25T14:53
в мире
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_723e84102d3ea89f624875a0d4a5b1a9.jpg
ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Польские священники из города Домброва Гурнича устроили секс-вечеринку в здании прихода и не пускали скорую помощь к мужчине по вызову, приехавшему к ним на мероприятие, сообщила газета Wyborcza. Издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что участники вечеринки "принимали таблетки для улучшения потенции". Приглашенный мужчина вскоре потерял сознание, и один из священников вызвал скорую, но другие "не захотели впускать медицинских спасателей". "Медикам пришлось вызывать полицию. Только после вмешательства полицейских нуждающемуся была оказана медицинская помощь", — отметило издание. При этом газета добавила, что мужчина по вызову был совершеннолетним. Польская прокуратура уже начала расследование произошедшего в приходском здании.
https://ria.ru/20211013/frantsiya-1754272750.html
https://ria.ru/20220727/messa-1805442550.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_1b04e57f071b725bd6359f9042c1e952.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша
В мире, Польша
Польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода

Польские священники устроили секс-вечеринку и не пускали скорую к мужчине

© Depositphotos.com / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Depositphotos.com / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Польские священники из города Домброва Гурнича устроили секс-вечеринку в здании прихода и не пускали скорую помощь к мужчине по вызову, приехавшему к ним на мероприятие, сообщила газета Wyborcza.
Издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что участники вечеринки "принимали таблетки для улучшения потенции".
Месса в базилике Франции - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Франция узнала о себе правду: ее элиты насиловали детей
13 октября 2021, 08:00
Приглашенный мужчина вскоре потерял сознание, и один из священников вызвал скорую, но другие "не захотели впускать медицинских спасателей".
"Медикам пришлось вызывать полицию. Только после вмешательства полицейских нуждающемуся была оказана медицинская помощь", — отметило издание.
При этом газета добавила, что мужчина по вызову был совершеннолетним.
Польская прокуратура уже начала расследование произошедшего в приходском здании.
Служба в церкви - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Итальянский священник отслужил мессу на надувном матрасе
27 июля 2022, 20:55
 
В миреПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала