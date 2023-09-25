https://ria.ru/20230925/polsha-1898468554.html

Польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода

Польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода - РИА Новости, 25.09.2023

Польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода

Польские священники из города Домброва Гурнича устроили секс-вечеринку в здании прихода и не пускали скорую помощь к мужчине по вызову, приехавшему к ним на... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:38

2023-09-25T12:38

2023-09-25T14:53

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ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Польские священники из города Домброва Гурнича устроили секс-вечеринку в здании прихода и не пускали скорую помощь к мужчине по вызову, приехавшему к ним на мероприятие, сообщила газета Wyborcza. Издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что участники вечеринки "принимали таблетки для улучшения потенции". Приглашенный мужчина вскоре потерял сознание, и один из священников вызвал скорую, но другие "не захотели впускать медицинских спасателей". "Медикам пришлось вызывать полицию. Только после вмешательства полицейских нуждающемуся была оказана медицинская помощь", — отметило издание. При этом газета добавила, что мужчина по вызову был совершеннолетним. Польская прокуратура уже начала расследование произошедшего в приходском здании.

https://ria.ru/20211013/frantsiya-1754272750.html

https://ria.ru/20220727/messa-1805442550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша