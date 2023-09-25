В Польше назвали возможную причину зернового скандала с Украиной
В Польше объяснили зерновой скандал с Украиной давлением на Зеленского
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 сен – РИА Новости. Зерновой скандал Польши с Украиной, которая планирует ответное эмбарго на польские товары, вызван внутренним давлением на Владимира Зеленского, считает глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
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"Возможно, президент Зеленский имеет всевозможные внутренние экономические условия. Может быть, есть компании, которые могут в разной формуле давить или чего-то ожидать", - сказал Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
При этом он увидел в ответных действиях Киева "неприемлемую, несправедливую оценку... и поведение, которое трудно понять".
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.