https://ria.ru/20230925/polsha-1898456536.html

В Польше назвали возможную причину зернового скандала с Украиной

В Польше назвали возможную причину зернового скандала с Украиной - РИА Новости, 25.09.2023

В Польше назвали возможную причину зернового скандала с Украиной

Зерновой скандал Польши с Украиной, которая планирует ответное эмбарго на польские товары, вызван внутренним давлением на Владимира Зеленского, считает глава... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:43

2023-09-25T11:43

2023-09-25T11:43

украина

польша

киев

марчин пшидач

тарас качка

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

владимир зеленский

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ВАРШАВА, 25 сен – РИА Новости. Зерновой скандал Польши с Украиной, которая планирует ответное эмбарго на польские товары, вызван внутренним давлением на Владимира Зеленского, считает глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. "Возможно, президент Зеленский имеет всевозможные внутренние экономические условия. Может быть, есть компании, которые могут в разной формуле давить или чего-то ожидать", - сказал Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. При этом он увидел в ответных действиях Киева "неприемлемую, несправедливую оценку... и поведение, которое трудно понять". В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898401721.html

украина

польша

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, польша, киев, марчин пшидач, тарас качка, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, владимир зеленский, в мире