https://ria.ru/20230925/pole-1898452466.html
Жители села в Башкирии вырастили поле овощей для участников спецоперации
Жители села в Башкирии вырастили поле овощей для участников спецоперации - РИА Новости, 25.09.2023
Жители села в Башкирии вырастили поле овощей для участников спецоперации
Жители села Кляшево в Башкирии вырастили целое поле овощей для земляков, участвующих в специальной военной операции, сообщила глава администрации Иглинского... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:27
2023-09-25T11:27
2023-09-25T11:28
надежные люди
иглинский район
республика башкортостан
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УФА, 25 сен – РИА Новости. Жители села Кляшево в Башкирии вырастили целое поле овощей для земляков, участвующих в специальной военной операции, сообщила глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова в телеграм-канале. "Весной этого года по инициативе депутата сельского поселения Уктеевский сельсовет Салавата Мустафина на территории села Кляшево посадили овощи для участников специальной военной операции. С участием неравнодушных жителей Уктеевского сельсовета и всего нашего района там были посажены и выращены картофель, лук, морковь, капуста, тыква. Все лето за ними ухаживали: пололи, поливали, окучивали… На прошлых выходных целых два дня дружной командой жители работали на этой территории, выкопали картофель", - написала Насырова.Районный мэр поблагодарила всех неравнодушных сельчан за труд и уделенное время. "Ваша сплоченность показывает и доказывает, насколько мы, наши жители, наша страна едины, а значит, мы непобедимы. Такими добрыми совместными делами мы сможем приблизить нашу победу", - добавила Насырова.
https://ria.ru/20230925/svo-1898009764.html
иглинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иглинский район, республика башкортостан
Надежные люди, Иглинский район, Республика Башкортостан
Жители села в Башкирии вырастили поле овощей для участников спецоперации
Жители села Кляшево в Башкирии вырастили поле овощей для участников спецоперации
УФА, 25 сен – РИА Новости. Жители села Кляшево в Башкирии вырастили целое поле овощей для земляков, участвующих в специальной военной операции, сообщила глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова в телеграм-канале.
"Весной этого года по инициативе депутата сельского поселения Уктеевский сельсовет Салавата Мустафина на территории села Кляшево посадили овощи для участников специальной военной операции. С участием неравнодушных жителей Уктеевского сельсовета и всего нашего района там были посажены и выращены картофель, лук, морковь, капуста, тыква. Все лето за ними ухаживали: пололи, поливали, окучивали… На прошлых выходных целых два дня дружной командой жители работали на этой территории, выкопали картофель", - написала Насырова.
Районный мэр поблагодарила всех неравнодушных сельчан за труд и уделенное время. "Ваша сплоченность показывает и доказывает, насколько мы, наши жители, наша страна едины, а значит, мы непобедимы. Такими добрыми совместными делами мы сможем приблизить нашу победу", - добавила Насырова.
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