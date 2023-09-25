Пожилую жительницу Ленинградской области нашли живой через неделю поисков
Пенсионерку, заблудившуюся в лесу под Петербургом, нашли живой через неделю
© Фото : Аварийно-спасательная служба ЛОСпасатели совместно с добровольцами эвакуируют пожилую жительницу Ленинградской области, которая заблудилась в лесу
Спасатели совместно с добровольцами эвакуируют пожилую жительницу Ленинградской области, которая заблудилась в лесу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Пожилую жительницу Ленинградской области, которая заблудилась в лесу, нашли живой спустя неделю поисков, сообщила аварийно-спасательная служба региона в соцсети "ВКонтакте".
Как информирует ведомство, спасатели 17 сентября получили сообщение о пропаже в лесу, в районе поселка Портовое Приозерского района, пожилой женщины, а 24 сентября она "была обнаружена представителями "ЛизаАлерт".
"Приозерские спасатели совместно с добровольцами эвакуировали пострадавшую из леса и передали сотрудникам скорой помощи", — сообщается на странице областной аварийно-спасательной службы.
Как уточняется на сайте поискового отряда "ЛизаАлерт", 73-летняя жительница Ленобласти отправилась в лес в камуфляжной куртке, брюках и галошах. При себе у нее был только пакет.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", женщина была в сознании, когда ее нашли спасатели, и сохраняла ясность речи.