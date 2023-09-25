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Пожилую жительницу Ленинградской области нашли живой через неделю поисков - РИА Новости, 25.09.2023
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09:57 25.09.2023 (обновлено: 10:57 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/poiski-1898424091.html
Пожилую жительницу Ленинградской области нашли живой через неделю поисков
Пожилую жительницу Ленинградской области нашли живой через неделю поисков - РИА Новости, 25.09.2023
Пожилую жительницу Ленинградской области нашли живой через неделю поисков
Пожилую жительницу Ленинградской области, которая заблудилась в лесу, нашли живой спустя неделю поисков, сообщила аварийно-спасательная служба региона в соцсети РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:57
2023-09-25T10:57
хорошие новости
ленинградская область
приозерский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Пожилую жительницу Ленинградской области, которая заблудилась в лесу, нашли живой спустя неделю поисков, сообщила аварийно-спасательная служба региона в соцсети "ВКонтакте". Как информирует ведомство, спасатели 17 сентября получили сообщение о пропаже в лесу, в районе поселка Портовое Приозерского района, пожилой женщины, а 24 сентября она "была обнаружена представителями "ЛизаАлерт". "Приозерские спасатели совместно с добровольцами эвакуировали пострадавшую из леса и передали сотрудникам скорой помощи", — сообщается на странице областной аварийно-спасательной службы. Как уточняется на сайте поискового отряда "ЛизаАлерт", 73-летняя жительница Ленобласти отправилась в лес в камуфляжной куртке, брюках и галошах. При себе у нее был только пакет. По информации интернет-газеты "Фонтанка", женщина была в сознании, когда ее нашли спасатели, и сохраняла ясность речи.
https://ria.ru/20230919/gribnik-1897310427.html
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Хорошие новости, Ленинградская область, Приозерский район
Пожилую жительницу Ленинградской области нашли живой через неделю поисков

Пенсионерку, заблудившуюся в лесу под Петербургом, нашли живой через неделю

© Фото : Аварийно-спасательная служба ЛОСпасатели совместно с добровольцами эвакуируют пожилую жительницу Ленинградской области, которая заблудилась в лесу
Спасатели совместно с добровольцами эвакуируют пожилую жительницу Ленинградской области, которая заблудилась в лесу - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Аварийно-спасательная служба ЛО
Спасатели совместно с добровольцами эвакуируют пожилую жительницу Ленинградской области, которая заблудилась в лесу
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Пожилую жительницу Ленинградской области, которая заблудилась в лесу, нашли живой спустя неделю поисков, сообщила аварийно-спасательная служба региона в соцсети "ВКонтакте".
Как информирует ведомство, спасатели 17 сентября получили сообщение о пропаже в лесу, в районе поселка Портовое Приозерского района, пожилой женщины, а 24 сентября она "была обнаружена представителями "ЛизаАлерт".
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"Приозерские спасатели совместно с добровольцами эвакуировали пострадавшую из леса и передали сотрудникам скорой помощи", — сообщается на странице областной аварийно-спасательной службы.
Как уточняется на сайте поискового отряда "ЛизаАлерт", 73-летняя жительница Ленобласти отправилась в лес в камуфляжной куртке, брюках и галошах. При себе у нее был только пакет.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", женщина была в сознании, когда ее нашли спасатели, и сохраняла ясность речи.
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