https://ria.ru/20230925/poiski-1898424091.html

Пожилую жительницу Ленинградской области нашли живой через неделю поисков

Пожилую жительницу Ленинградской области нашли живой через неделю поисков - РИА Новости, 25.09.2023

Пожилую жительницу Ленинградской области нашли живой через неделю поисков

Пожилую жительницу Ленинградской области, которая заблудилась в лесу, нашли живой спустя неделю поисков, сообщила аварийно-спасательная служба региона в соцсети РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:57

2023-09-25T09:57

2023-09-25T10:57

хорошие новости

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приозерский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Пожилую жительницу Ленинградской области, которая заблудилась в лесу, нашли живой спустя неделю поисков, сообщила аварийно-спасательная служба региона в соцсети "ВКонтакте". Как информирует ведомство, спасатели 17 сентября получили сообщение о пропаже в лесу, в районе поселка Портовое Приозерского района, пожилой женщины, а 24 сентября она "была обнаружена представителями "ЛизаАлерт". "Приозерские спасатели совместно с добровольцами эвакуировали пострадавшую из леса и передали сотрудникам скорой помощи", — сообщается на странице областной аварийно-спасательной службы. Как уточняется на сайте поискового отряда "ЛизаАлерт", 73-летняя жительница Ленобласти отправилась в лес в камуфляжной куртке, брюках и галошах. При себе у нее был только пакет. По информации интернет-газеты "Фонтанка", женщина была в сознании, когда ее нашли спасатели, и сохраняла ясность речи.

https://ria.ru/20230919/gribnik-1897310427.html

https://ria.ru/20230831/podroskti-1893430158.html

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Дарья Буймова

ленинградская область, приозерский район