https://ria.ru/20230925/pkhuket-1898522368.html
Власти Таиланда начнут экономить воду на курортном Пхукете
Власти Таиланда начнут экономить воду на курортном Пхукете - РИА Новости, 25.09.2023
Власти Таиланда начнут экономить воду на курортном Пхукете
Власти Таиланда совместно с отелями Пхукета запустят кампанию по сохранению воды на острове, чтобы восполнить ее нехватку в туристической индустрии, пишет... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:46
2023-09-25T15:46
2023-09-25T15:46
туризм
таиланд
пхукет (остров)
новости - туризм
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти Таиланда совместно с отелями Пхукета запустят кампанию по сохранению воды на острове, чтобы восполнить ее нехватку в туристической индустрии, пишет местное издание Thaiger. Управление национальных водных ресурсов (ONWR) в сотрудничестве с отелями Пхукета разрабатывают стратегию по сокращению использования воды в туристическом секторе. Ожидается, что на фоне ожидаемого роста числа путешественников увеличится спрос на воду, что только усугубит проблему дефицита воды и ее очистки. Для сохранение водных ресурсов власти Таиланда предложили преобразовать каналы в водохранилища, чтобы вода не стекала в море. Отели могут установить счетчики, которые в режиме реального времени будут показывать расход воды. Также туристов будут поощрять за отказ от ежедневной смены полотенец. Пока эти меры предлагается ввести в крупных или международных сетях отелей. Идея отказаться от ежедневной смены полотенец и белья в целях сокращения расходования пресной воды и сохранения природных ресурсов предлагается постояльцам гостиниц в курортных зонах Таиланда уже больше десяти лет. Но о поощрении гостей за выбор этого варианта до сих пор речь не шла. Дополнил предложенные меры глава Торговой палаты Пхукета Конгсак Кхупонгсакорн. Он обратился к местному правительству острова с просьбой сделать еще один резервуар. В настоящее время на Пхукете установлено три резервуара, их общий объем составляет чуть больше 20 миллионов кубических литров, что в четыре раза меньше объема жидкости, необходимого для нужд острова. В августе пресс-секретарь правительства Трайсури Тайсаранакул заявила о том, что РФ заняла пятое место среди стран с самым большим турпотоком в Таиланд, число россиян превысило 850 тысяч с начала года. Лидером стала Малайзия с 2,4 миллиона человек, второе место занял Китай с 1,8 миллиона, третье – в Южная Корея с 907 тысячами и четвертое – Индия с 886 тысячами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, пхукет (остров), новости - туризм
Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Новости - Туризм
Власти Таиланда начнут экономить воду на курортном Пхукете
Власти Таиланда совместно с отелями Пхукета начнут экономить воду на острове
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти Таиланда совместно с отелями Пхукета запустят кампанию по сохранению воды на острове, чтобы восполнить ее нехватку в туристической индустрии, пишет местное издание Thaiger.
Управление национальных водных ресурсов (ONWR) в сотрудничестве с отелями Пхукета разрабатывают стратегию по сокращению использования воды в туристическом секторе. Ожидается, что на фоне ожидаемого роста числа путешественников увеличится спрос на воду, что только усугубит проблему дефицита воды и ее очистки.
Для сохранение водных ресурсов власти Таиланда предложили преобразовать каналы в водохранилища, чтобы вода не стекала в море. Отели могут установить счетчики, которые в режиме реального времени будут показывать расход воды. Также туристов будут поощрять за отказ от ежедневной смены полотенец. Пока эти меры предлагается ввести в крупных или международных сетях отелей.
Идея отказаться от ежедневной смены полотенец и белья в целях сокращения расходования пресной воды и сохранения природных ресурсов предлагается постояльцам гостиниц в курортных зонах Таиланда уже больше десяти лет. Но о поощрении гостей за выбор этого варианта до сих пор речь не шла.
Дополнил предложенные меры глава Торговой палаты Пхукета Конгсак Кхупонгсакорн. Он обратился к местному правительству острова с просьбой сделать еще один резервуар. В настоящее время на Пхукете установлено три резервуара, их общий объем составляет чуть больше 20 миллионов кубических литров, что в четыре раза меньше объема жидкости, необходимого для нужд острова.
В августе пресс-секретарь правительства Трайсури Тайсаранакул заявила о том, что РФ заняла пятое место среди стран с самым большим турпотоком в Таиланд, число россиян превысило 850 тысяч с начала года. Лидером стала Малайзия с 2,4 миллиона человек, второе место занял Китай с 1,8 миллиона, третье – в Южная Корея с 907 тысячами и четвертое – Индия с 886 тысячами.
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