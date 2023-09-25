https://ria.ru/20230925/pkhuket-1898522368.html

Власти Таиланда начнут экономить воду на курортном Пхукете

Власти Таиланда начнут экономить воду на курортном Пхукете - РИА Новости, 25.09.2023

Власти Таиланда начнут экономить воду на курортном Пхукете

Власти Таиланда совместно с отелями Пхукета запустят кампанию по сохранению воды на острове, чтобы восполнить ее нехватку в туристической индустрии, пишет... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:46

2023-09-25T15:46

2023-09-25T15:46

туризм

таиланд

пхукет (остров)

новости - туризм

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти Таиланда совместно с отелями Пхукета запустят кампанию по сохранению воды на острове, чтобы восполнить ее нехватку в туристической индустрии, пишет местное издание Thaiger. Управление национальных водных ресурсов (ONWR) в сотрудничестве с отелями Пхукета разрабатывают стратегию по сокращению использования воды в туристическом секторе. Ожидается, что на фоне ожидаемого роста числа путешественников увеличится спрос на воду, что только усугубит проблему дефицита воды и ее очистки. Для сохранение водных ресурсов власти Таиланда предложили преобразовать каналы в водохранилища, чтобы вода не стекала в море. Отели могут установить счетчики, которые в режиме реального времени будут показывать расход воды. Также туристов будут поощрять за отказ от ежедневной смены полотенец. Пока эти меры предлагается ввести в крупных или международных сетях отелей. Идея отказаться от ежедневной смены полотенец и белья в целях сокращения расходования пресной воды и сохранения природных ресурсов предлагается постояльцам гостиниц в курортных зонах Таиланда уже больше десяти лет. Но о поощрении гостей за выбор этого варианта до сих пор речь не шла. Дополнил предложенные меры глава Торговой палаты Пхукета Конгсак Кхупонгсакорн. Он обратился к местному правительству острова с просьбой сделать еще один резервуар. В настоящее время на Пхукете установлено три резервуара, их общий объем составляет чуть больше 20 миллионов кубических литров, что в четыре раза меньше объема жидкости, необходимого для нужд острова. В августе пресс-секретарь правительства Трайсури Тайсаранакул заявила о том, что РФ заняла пятое место среди стран с самым большим турпотоком в Таиланд, число россиян превысило 850 тысяч с начала года. Лидером стала Малайзия с 2,4 миллиона человек, второе место занял Китай с 1,8 миллиона, третье – в Южная Корея с 907 тысячами и четвертое – Индия с 886 тысячами.

https://ria.ru/20230923/anapa-1898096103.html

таиланд

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

таиланд, пхукет (остров), новости - туризм