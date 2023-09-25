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Глава ВСС России передал слова папы Римского относительно поставок Украине - РИА Новости, 25.09.2023
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20:10 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/perspektivy-1898586123.html
Глава ВСС России передал слова папы Римского относительно поставок Украине
Глава ВСС России передал слова папы Римского относительно поставок Украине - РИА Новости, 25.09.2023
Глава ВСС России передал слова папы Римского относительно поставок Украине
Папа Римский Франциск считает, что все больше стран Запада видят бесперспективность поставок Украине оружия и продолжения украинского конфликта, что внушает ему РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T20:10
2023-09-25T20:10
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
россия
ватикан
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Папа Римский Франциск считает, что все больше стран Запада видят бесперспективность поставок Украине оружия и продолжения украинского конфликта, что внушает ему оптимизм и дает надежду на мирные переговоры, заявил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который провел в Ватикане в понедельник встречу с понтификом. "Сегодня мы встретились с папой Франциском. Мы обсуждали мирный план между Украиной и Россией. Папа настроен оптимистично, так как видит, что все больше стран Запада склоняются к идее бесперспективности конфликта на Украине и поставок (Украине - ред.) вооружений. Папа придерживается мнения о том, что не может быть победы на поле боя, любая победа должна быть за столом переговоров, должен быть выработан алгоритм, который устроит все стороны конфликта", - сказал Севастьянов. По его словам, глава Католической церкви призвал Россию не разрывать связи с Западом, выступил за экономическую интеграцию, а также против санкций и экономических ограничений. "Папа передает привет России и свое благословение, подтверждает, что Россия - великая страна, русский народ, язык и культура – великие. Папа (Франциск - ред.) сказал, что почитает русскую культуру не меньше, чем испанскую. По его словам, русская культура дала миру "огромный пласт" литераторов, богословов и святых. Говорит, что молится за русский народ и желает, чтобы он нашел возможность заключения справедливого мира на длительную перспективу", - отметил Севастьянов.
https://ria.ru/20230923/oruzhie-1898268883.html
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украина, франциск (хорхе марио бергольо), россия, ватикан
Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Россия, Ватикан
Глава ВСС России передал слова папы Римского относительно поставок Украине

Глава ВСС: понтифик считает, что Запад не видит перспектив конфликта на Украине

© Леонид СевастьяновГлава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов
© Леонид Севастьянов
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Папа Римский Франциск считает, что все больше стран Запада видят бесперспективность поставок Украине оружия и продолжения украинского конфликта, что внушает ему оптимизм и дает надежду на мирные переговоры, заявил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который провел в Ватикане в понедельник встречу с понтификом.
«
"Сегодня мы встретились с папой Франциском. Мы обсуждали мирный план между Украиной и Россией. Папа настроен оптимистично, так как видит, что все больше стран Запада склоняются к идее бесперспективности конфликта на Украине и поставок (Украине - ред.) вооружений. Папа придерживается мнения о том, что не может быть победы на поле боя, любая победа должна быть за столом переговоров, должен быть выработан алгоритм, который устроит все стороны конфликта", - сказал Севастьянов.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Папа Римский назвал один из факторов конфликта на Украине
23 сентября, 23:48
По его словам, глава Католической церкви призвал Россию не разрывать связи с Западом, выступил за экономическую интеграцию, а также против санкций и экономических ограничений.
«
"Папа передает привет России и свое благословение, подтверждает, что Россия - великая страна, русский народ, язык и культура – великие. Папа (Франциск - ред.) сказал, что почитает русскую культуру не меньше, чем испанскую. По его словам, русская культура дала миру "огромный пласт" литераторов, богословов и святых. Говорит, что молится за русский народ и желает, чтобы он нашел возможность заключения справедливого мира на длительную перспективу", - отметил Севастьянов.
Папа Римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Папа римский обсудит с Макроном необходимость переговоров по Украине
21 сентября, 16:29
 
УкраинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)РоссияВатикан
 
 
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