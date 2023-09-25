https://ria.ru/20230925/perspektivy-1898586123.html

Глава ВСС России передал слова папы Римского относительно поставок Украине

Глава ВСС России передал слова папы Римского относительно поставок Украине - РИА Новости, 25.09.2023

Глава ВСС России передал слова папы Римского относительно поставок Украине

Папа Римский Франциск считает, что все больше стран Запада видят бесперспективность поставок Украине оружия и продолжения украинского конфликта, что внушает ему РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:10

2023-09-25T20:10

2023-09-25T20:10

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

россия

ватикан

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Папа Римский Франциск считает, что все больше стран Запада видят бесперспективность поставок Украине оружия и продолжения украинского конфликта, что внушает ему оптимизм и дает надежду на мирные переговоры, заявил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который провел в Ватикане в понедельник встречу с понтификом. "Сегодня мы встретились с папой Франциском. Мы обсуждали мирный план между Украиной и Россией. Папа настроен оптимистично, так как видит, что все больше стран Запада склоняются к идее бесперспективности конфликта на Украине и поставок (Украине - ред.) вооружений. Папа придерживается мнения о том, что не может быть победы на поле боя, любая победа должна быть за столом переговоров, должен быть выработан алгоритм, который устроит все стороны конфликта", - сказал Севастьянов. По его словам, глава Католической церкви призвал Россию не разрывать связи с Западом, выступил за экономическую интеграцию, а также против санкций и экономических ограничений. "Папа передает привет России и свое благословение, подтверждает, что Россия - великая страна, русский народ, язык и культура – великие. Папа (Франциск - ред.) сказал, что почитает русскую культуру не меньше, чем испанскую. По его словам, русская культура дала миру "огромный пласт" литераторов, богословов и святых. Говорит, что молится за русский народ и желает, чтобы он нашел возможность заключения справедливого мира на длительную перспективу", - отметил Севастьянов.

https://ria.ru/20230923/oruzhie-1898268883.html

https://ria.ru/20230921/papa-1897819061.html

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украина, франциск (хорхе марио бергольо), россия, ватикан