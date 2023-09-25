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Сенатора Перминову назначили председателем комитета по соцполитике - РИА Новости, 25.09.2023
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16:48 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/perminova-1898543438.html
Сенатора Перминову назначили председателем комитета по соцполитике
Сенатора Перминову назначили председателем комитета по соцполитике - РИА Новости, 25.09.2023
Сенатора Перминову назначили председателем комитета по соцполитике
Совет Федерации на заседании в понедельник назначил сенатора от исполнительной власти Курганской области Елену Перминову на должность председателя комитета по... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:48
2023-09-25T16:48
политика
совет федерации рф
курганская область
россия
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в понедельник назначил сенатора от исполнительной власти Курганской области Елену Перминову на должность председателя комитета по социальной политике. Ранее Перминова занимала должность первого заместителя председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам. Перминова представляет Курганскую область в Совете Федерации с 2014 года. Её полномочия были продлены в 2019 году до 2024 года, говорится на сайте палаты. Отмечается, что до назначения сенатором она занимала должность замгубернатора региона – начальника финансового управления. Совет Федерации также утвердил ряд первых заместителей председателей комитетов. Так, первым заместителем комитета по обороне и безопасности был избран экс-глава ФТС, сенатор от исполнительной власти Ивановской области Владимир Булавин. Кроме того, первым зампредом комитета Совета Федерации по федеративному устройству стала Галина Карелова – сенатор от исполнительной власти Воронежской области. До переназначения на должность сенатора она занимала пост вице-спикера верхней палаты. Первым заместителем председателя комитета Совфеда по соцполитике была переизбрана сенатор от исполнительной власти Московской области Ольга Забралова. Первым заместителем председателем конституционного комитета была избрана Ирина Рукавишникова, занимавшая эту должность до переизбрания по итогам выборов-2023. Рукавишникова также была избрана на должность полномочного представителя палаты в Конституционном суде РФ. Также сохранили свои посты следующие сенаторы: Сергей Рябухин – первый замглавы бюджетного комитета, Владимир Городецкий – первый замглавы комитета по федеративному устройству, а также Иван Абрамов – первый замглавы комитета по экономической политике. Должность председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству занял ранее занимавший этот пост Андрей Клишас, вновь назначенный сенатор от исполнительной власти Красноярского края. Также он был переназначен на должность полномочного представителя Совфеда в Генпрокуратуре.
https://ria.ru/20230925/zorkin-1898471791.html
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политика, совет федерации рф, курганская область, россия
Политика, Совет Федерации РФ, Курганская область, Россия
Сенатора Перминову назначили председателем комитета по соцполитике

Совфед назначил сенатора Перминову председателем комитета по соцполитике

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЕлена Перминова выступает на заседании Совета Федерации РФ
Елена Перминова выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Елена Перминова выступает на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в понедельник назначил сенатора от исполнительной власти Курганской области Елену Перминову на должность председателя комитета по социальной политике.
Ранее Перминова занимала должность первого заместителя председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам. Перминова представляет Курганскую область в Совете Федерации с 2014 года. Её полномочия были продлены в 2019 году до 2024 года, говорится на сайте палаты. Отмечается, что до назначения сенатором она занимала должность замгубернатора региона – начальника финансового управления.
Совет Федерации также утвердил ряд первых заместителей председателей комитетов.
Так, первым заместителем комитета по обороне и безопасности был избран экс-глава ФТС, сенатор от исполнительной власти Ивановской области Владимир Булавин.
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Кроме того, первым зампредом комитета Совета Федерации по федеративному устройству стала Галина Карелова – сенатор от исполнительной власти Воронежской области. До переназначения на должность сенатора она занимала пост вице-спикера верхней палаты.
Первым заместителем председателя комитета Совфеда по соцполитике была переизбрана сенатор от исполнительной власти Московской области Ольга Забралова.
Первым заместителем председателем конституционного комитета была избрана Ирина Рукавишникова, занимавшая эту должность до переизбрания по итогам выборов-2023. Рукавишникова также была избрана на должность полномочного представителя палаты в Конституционном суде РФ.
Также сохранили свои посты следующие сенаторы: Сергей Рябухин – первый замглавы бюджетного комитета, Владимир Городецкий – первый замглавы комитета по федеративному устройству, а также Иван Абрамов – первый замглавы комитета по экономической политике.
Должность председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству занял ранее занимавший этот пост Андрей Клишас, вновь назначенный сенатор от исполнительной власти Красноярского края. Также он был переназначен на должность полномочного представителя Совфеда в Генпрокуратуре.
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