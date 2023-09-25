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В Армению въехали 4850 вынужденных переселенцев из Карабаха - РИА Новости, 25.09.2023
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12:03 25.09.2023 (обновлено: 12:13 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/pereselentsy-1898462013.html
В Армению въехали 4850 вынужденных переселенцев из Карабаха
В Армению въехали 4850 вынужденных переселенцев из Карабаха - РИА Новости, 25.09.2023
В Армению въехали 4850 вынужденных переселенцев из Карабаха
Около 5 тысяч человек, по последним данным, въехали из Нагорного Карабаха в Армению, сообщили в Telegram-канале пресс-службы армянского кабмина. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:03
2023-09-25T12:13
в мире
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Около 5 тысяч человек, по последним данным, въехали из Нагорного Карабаха в Армению, сообщили в Telegram-канале пресс-службы армянского кабмина."По состоянию на 12.00 (11.00 мск) 25 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 4850 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 3900 из них уже обобщены, а потребности 950 граждан еще идентифицируются", - говорится в сообщении правительства.Отмечается, что всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html
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в мире, армения, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах
В мире, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах
В Армению въехали 4850 вынужденных переселенцев из Карабаха

В Армению к 12:00 25 сентября въехали 4850 вынужденных переселенцев из Карабаха

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкПервый распределительный центр в деревне Корнидзор, Армения
Первый распределительный центр в деревне Корнидзор, Армения - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Первый распределительный центр в деревне Корнидзор, Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Около 5 тысяч человек, по последним данным, въехали из Нагорного Карабаха в Армению, сообщили в Telegram-канале пресс-службы армянского кабмина.
"По состоянию на 12.00 (11.00 мск) 25 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 4850 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 3900 из них уже обобщены, а потребности 950 граждан еще идентифицируются", - говорится в сообщении правительства.
Отмечается, что всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Российские миротворцы доставили гумпомощь в Нагорный Карабах
24 сентября, 19:05
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
Участники акции у здания МВД Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
У здания МВД Армении усилили меры безопасности
24 сентября, 19:44
 
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