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МИД России: переговоры Баку и Карабаха возобновят работу по договоренностям - РИА Новости, 25.09.2023
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21:46 25.09.2023 (обновлено: 21:47 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/peregovory-1898597917.html
МИД России: переговоры Баку и Карабаха возобновят работу по договоренностям
МИД России: переговоры Баку и Карабаха возобновят работу по договоренностям - РИА Новости, 25.09.2023
МИД России: переговоры Баку и Карабаха возобновят работу по договоренностям
В Москве рассчитывают, что результаты переговоров Баку и армян Карабаха помогут возобновить работу по реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T21:46
2023-09-25T21:47
в мире
россия
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
баку
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что результаты переговоров Баку и армян Карабаха помогут возобновить работу по реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, включая разблокирование транспортных коммуникаций, заявили в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что российский миротворческий контингент способствовал проведению переговоров между представителями Баку и армян Карабаха, стороны должны были обсудить вопросы демилитаризации, восстановления мирной жизни и обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. "Рассчитываем, что позитивные результаты данного процесса поспособствуют скорейшему возобновлению работы по реализации комплекса договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию армяно-азербайджанской границы, согласование мирного договора и развитие гуманитарных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. В МИД России добавили, что РФ продолжает способствовать стабилизации ситуации в Карабахе. "Российский миротворческий контингент отслеживает соблюдение режима прекращения огня, установленного 20 сентября при его активном посредничестве. Абсолютный приоритет всех наших усилий – недопущение новой вспышки вооруженного противостояния и жертв среди мирного населения", - добавили в МИД РФ. В российском дипведомстве отметили, что российские миротворцы оказывают масштабную помощь армянскому населению. "Только за последние два дня силами российских миротворцев в регион доставлено 125 тонн гуманитарных грузов и 65 тонн топлива. В планах – обеспечение регулярных поставок продовольствия и товаров первой необходимости как по Лачинскому, так и по Агдамскому маршрутам. По последним данным, в базовом лагере миротворцев находятся до 700 беженцев, из них более 400 – дети", - сообщили в МИД России. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621015.html
https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html
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в мире, россия, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, баку
В мире, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Баку
МИД России: переговоры Баку и Карабаха возобновят работу по договоренностям

МИД РФ: диалог Баку и Карабаха возобновит работу по реализации договоренностей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что результаты переговоров Баку и армян Карабаха помогут возобновить работу по реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, включая разблокирование транспортных коммуникаций, заявили в МИД РФ.
В дипведомстве отметили, что российский миротворческий контингент способствовал проведению переговоров между представителями Баку и армян Карабаха, стороны должны были обсудить вопросы демилитаризации, восстановления мирной жизни и обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха.
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"Рассчитываем, что позитивные результаты данного процесса поспособствуют скорейшему возобновлению работы по реализации комплекса договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию армяно-азербайджанской границы, согласование мирного договора и развитие гуманитарных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД России добавили, что РФ продолжает способствовать стабилизации ситуации в Карабахе. "Российский миротворческий контингент отслеживает соблюдение режима прекращения огня, установленного 20 сентября при его активном посредничестве. Абсолютный приоритет всех наших усилий – недопущение новой вспышки вооруженного противостояния и жертв среди мирного населения", - добавили в МИД РФ.
В российском дипведомстве отметили, что российские миротворцы оказывают масштабную помощь армянскому населению. "Только за последние два дня силами российских миротворцев в регион доставлено 125 тонн гуманитарных грузов и 65 тонн топлива. В планах – обеспечение регулярных поставок продовольствия и товаров первой необходимости как по Лачинскому, так и по Агдамскому маршрутам. По последним данным, в базовом лагере миротворцев находятся до 700 беженцев, из них более 400 – дети", - сообщили в МИД России.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
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