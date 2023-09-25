МИД России: переговоры Баку и Карабаха возобновят работу по договоренностям
МИД РФ: диалог Баку и Карабаха возобновит работу по реализации договоренностей
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что результаты переговоров Баку и армян Карабаха помогут возобновить работу по реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, включая разблокирование транспортных коммуникаций, заявили в МИД РФ.
В дипведомстве отметили, что российский миротворческий контингент способствовал проведению переговоров между представителями Баку и армян Карабаха, стороны должны были обсудить вопросы демилитаризации, восстановления мирной жизни и обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха.
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"Рассчитываем, что позитивные результаты данного процесса поспособствуют скорейшему возобновлению работы по реализации комплекса договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию армяно-азербайджанской границы, согласование мирного договора и развитие гуманитарных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД России добавили, что РФ продолжает способствовать стабилизации ситуации в Карабахе. "Российский миротворческий контингент отслеживает соблюдение режима прекращения огня, установленного 20 сентября при его активном посредничестве. Абсолютный приоритет всех наших усилий – недопущение новой вспышки вооруженного противостояния и жертв среди мирного населения", - добавили в МИД РФ.
В российском дипведомстве отметили, что российские миротворцы оказывают масштабную помощь армянскому населению. "Только за последние два дня силами российских миротворцев в регион доставлено 125 тонн гуманитарных грузов и 65 тонн топлива. В планах – обеспечение регулярных поставок продовольствия и товаров первой необходимости как по Лачинскому, так и по Агдамскому маршрутам. По последним данным, в базовом лагере миротворцев находятся до 700 беженцев, из них более 400 – дети", - сообщили в МИД России.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.