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Турция не видит перспектив для переговоров по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 25.09.2023
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06:16 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/peregovory-1898403920.html
Турция не видит перспектив для переговоров по Украине, сообщил источник
Турция не видит перспектив для переговоров по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 25.09.2023
Турция не видит перспектив для переговоров по Украине, сообщил источник
Анкара сейчас не видит перспектив возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но готова к любому посредничеству, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T06:16
2023-09-25T06:16
украина
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
нато
в мире
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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Анкара сейчас не видит перспектив возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но готова к любому посредничеству, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 20 сентября, что в настоящий момент нет предпосылок для переговоров по Украине. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что считает, что конфликт на Украине будет долгим. "На данный момент, к сожалению, не видны какие-либо перспективы (переговорного процесса – ред.). Как неоднократно призывал господин президент (Эрдоган – ред.), в мирном процессе не будет проигравших, поэтому мы на всех уровнях продолжаем призывать к возобновлению переговорного процесса и установлению устойчивого режима прекращения огня. При готовности сторон готовы оказать любое посредничество", – сказал собеседник агентства. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894004046.html
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украина, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, нато, в мире
Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Турция не видит перспектив для переговоров по Украине, сообщил источник

Турция не видит перспектив переговоров по урегулированию конфликта на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Анкара сейчас не видит перспектив возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но готова к любому посредничеству, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 20 сентября, что в настоящий момент нет предпосылок для переговоров по Украине. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что считает, что конфликт на Украине будет долгим.
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"На данный момент, к сожалению, не видны какие-либо перспективы (переговорного процесса – ред.). Как неоднократно призывал господин президент (Эрдоган – ред.), в мирном процессе не будет проигравших, поэтому мы на всех уровнях продолжаем призывать к возобновлению переговорного процесса и установлению устойчивого режима прекращения огня. При готовности сторон готовы оказать любое посредничество", – сказал собеседник агентства.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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