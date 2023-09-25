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СМИ: пенсии проиндексируют на 7,5 процента в 2024 году - РИА Новости, 25.09.2023
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10:08 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/pensii-1898425971.html
СМИ: пенсии проиндексируют на 7,5 процента в 2024 году
СМИ: пенсии проиндексируют на 7,5 процента в 2024 году - РИА Новости, 25.09.2023
СМИ: пенсии проиндексируют на 7,5 процента в 2024 году
В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам в России проиндексируют на 7,5 процента, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:08
2023-09-25T10:08
общество
россия
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам в России проиндексируют на 7,5 процента, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы.&quot;Это первый проект бюджета, который был сформирован после объединения ПФР и ФСС в единую структуру&quot;, — отметили в издании.Журналисты указали, что объем бюджета на 2024 год составит 16,2 триллиона рублей, из которых большая часть, десять триллионов, будет потрачена на выплату пенсий.С первого января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у нерабочих составит 23,4 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230925/pensiya-1898395639.html
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общество, россия, пенсионный фонд рф
Общество, Россия, Пенсионный фонд РФ
СМИ: пенсии проиндексируют на 7,5 процента в 2024 году

"Ъ": в 2024 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5 процента

© iStock.com / cihatatcekenМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© iStock.com / cihatatceken
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам в России проиндексируют на 7,5 процента, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы.
«

"Это первый проект бюджета, который был сформирован после объединения ПФР и ФСС в единую структуру", — отметили в издании.

Журналисты указали, что объем бюджета на 2024 год составит 16,2 триллиона рублей, из которых большая часть, десять триллионов, будет потрачена на выплату пенсий.
С первого января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у нерабочих составит 23,4 тысячи рублей.
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