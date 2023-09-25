https://ria.ru/20230925/pedagog-1898425107.html

Назван лучший педагог дополнительного образования детей

Назван лучший педагог дополнительного образования детей - РИА Новости, 25.09.2023

Назван лучший педагог дополнительного образования детей

Торжественный финал самого главного и масштабного по количеству участников конкурса среди педагогов дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям"... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:02

2023-09-25T10:02

2023-09-25T10:02

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896930867_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d932bf61d3a5e47f0cafbf1b3c7fc7c0.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Торжественный финал самого главного и масштабного по количеству участников конкурса среди педагогов дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям" прошел 22 сентября, сообщили в Минпросвещения.Самым ярким, содержательным и талантливым стало выступление победителя номинации "Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности" Татьяны Воробьевой, представляющей Республику Башкортостан. Она стала абсолютным победителем "Сердце отдаю детям" в 2023 году."Профессионализм конкурсантов, которые в эти дни показывали номинанты "Сердце отдаю детям" в очередной раз подчеркнул глубину отечественной педагогики, ее бережное и чуткое отношение к каждому воспитаннику и, конечно же, основы воспитания, которые закладываются в каждой методике, в каждом уроке и в каждом общении педагога с учащимися. Поздравляю Татьяну Воробьеву с яркой победой, вместе с ней всех участников, которые вновь подарили нам лучшие педагогические практики и, конечно же, всех педагогов страны. Впереди вас ждет насыщенная на яркие впечатления "Большая учительская неделя" и финалы широкой линейки профессиональных конкурсов", - отметил министр просвещения Сергей Кравцов, прокомментировав итоги конкурса.Всего же в федеральном заочном этапе конкурса в 2023 году приняли участие 525 человек из 77 субъектов Российской Федерации. По его итогам финалистами стали 90 конкурсантов из 40 регионов страны. Особенность юбилейного конкурса – формирование на основе "Сердце отдаю детям" кадрового педагогического резерва для страны.По итогам финальных соревнований, которые проходили сразу на 5 исторических площадках Санкт-Петербурга, днем ранее определились девять учителей, показавших самые высокие результаты в номинациях по девяти направленностям.В последний финальный день отобранным конкурсантам предстояло индивидуальное конкурсное испытание "Педагогическое многоборье", суть которого сводилась к анализу статистических данных, поиска и формулировки проблемы, и, конечно, же поиск пути её решения. Конкурсанты представили коллегам и жюри свои варианты увеличения вовлеченности детей с ОВЗ и детей-инвалидов в дополнительном образовании. Участники предлагали разработать специальные программы, открыть новые учебные учреждения и создать для детей комфортные условия для занятий, привлечь и обучить больше педагогов для работы с детьми-инвалидами.Выше всех профессиональное жюри конкурса, состоящее из более чем 60 экспертов всех педагогических областей, оценило выступление Татьяны Воробьевой, победительницы номинации "Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности".В Год педагога и наставника, объявленный Президентом страны, "Сердце отдаю детям" отмечает свой юбилей. Ровно 25 лет назад конкурс стартовал как узкое профессиональное испытание и за это время перерос в масштабное объединение лучших педагогических практик со всей страны.Организаторами конкурса выступили Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования, оператор конкурса – Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор