https://ria.ru/20230925/pashinyan-1898520445.html
МИД заявил о неприемлемых выпадах Пашиняна в адрес России
МИД заявил о неприемлемых выпадах Пашиняна в адрес России - РИА Новости, 25.09.2023
МИД заявил о неприемлемых выпадах Пашиняна в адрес России
Вчерашнее послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна содержит неприемлемые выпады в адрес Москвы и вызывает отторжение, заявил МИД России. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:40
2023-09-25T15:40
2023-09-25T17:00
россия
никол пашинян
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в мире
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вчерашнее послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна содержит неприемлемые выпады в адрес Москвы и вызывает отторжение, заявил МИД России."Налицо попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву", — отметили в ведомстве.Глава армянского правительства, по сути, признал, что все это время Ереван сознательно готовили к развороту от Москвы. При этом армянские власти оправдывают это якобы имевшими место ошибками со стороны России и ОДКБ, уточнили в МИД.На Смоленской площади подчеркнули, что с подачи властей в армянских СМИ развернута антироссийская вакханалия.Комментируя ситуацию с протестами в Армении, в МИД опровергли утверждения, будто они инспирированы Москвой. Причиной недовольства у части армянского общества стала безответственная политика команды Пашиняна."Пашинян — вместо соблюдения джентльменской договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям — поддался увещеваниям Запада", — указано в публикации.Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: с нами или против нас, пояснили в ведомстве.Ереван допускает ошибку, пытаясь разрушить многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. В министерстве отметили, что это понимает подавляющее большинство армянского населения.Ситуация в КарабахеАрмия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в ста километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.В Минобороны России 22 сентября сообщили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.
https://ria.ru/20230921/armeniya-1897857204.html
https://ria.ru/20230925/karabakh-1898476806.html
https://ria.ru/20230924/kolonna-1898349317.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, никол пашинян, одкб, армения, москва, в мире
Россия, Никол Пашинян, ОДКБ, Армения, Москва, В мире
МИД заявил о неприемлемых выпадах Пашиняна в адрес России
МИД заявил о неприемлемых выпадах Пашиняна в адрес России
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Вчерашнее послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна содержит неприемлемые выпады в адрес Москвы и вызывает отторжение, заявил МИД России
.
«
"Налицо попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву", — отметили в ведомстве.
Глава армянского правительства, по сути, признал, что все это время Ереван
сознательно готовили к развороту от Москвы. При этом армянские власти оправдывают это якобы имевшими место ошибками со стороны России и ОДКБ, уточнили в МИД.
На Смоленской площади подчеркнули, что с подачи властей в армянских СМИ развернута антироссийская вакханалия.
Армения не перекладывает ответственность на Россию, утверждает Пашинян
Комментируя ситуацию с протестами в Армении, в МИД опровергли утверждения, будто они инспирированы Москвой. Причиной недовольства у части армянского общества стала безответственная политика команды Пашиняна.
«
"Пашинян — вместо соблюдения джентльменской договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям — поддался увещеваниям Запада", — указано в публикации.
Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: с нами или против нас, пояснили в ведомстве.
Ереван допускает ошибку, пытаясь разрушить многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. В министерстве отметили, что это понимает подавляющее большинство армянского населения.
Песков назвал условие урегулирования в Карабахе
Армия Азербайджана
19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Минобороны России показало отправку колонны с жителями Карабаха в Армению
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в ста километрах к северо-востоку от Степанакерта
прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.
В Минобороны России 22 сентября сообщили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями