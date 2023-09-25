https://ria.ru/20230925/pashinyan-1898520445.html

МИД заявил о неприемлемых выпадах Пашиняна в адрес России

МИД заявил о неприемлемых выпадах Пашиняна в адрес России - РИА Новости, 25.09.2023

МИД заявил о неприемлемых выпадах Пашиняна в адрес России

Вчерашнее послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна содержит неприемлемые выпады в адрес Москвы и вызывает отторжение, заявил МИД России. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:40

2023-09-25T15:40

2023-09-25T17:00

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вчерашнее послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна содержит неприемлемые выпады в адрес Москвы и вызывает отторжение, заявил МИД России."Налицо попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву", — отметили в ведомстве.Глава армянского правительства, по сути, признал, что все это время Ереван сознательно готовили к развороту от Москвы. При этом армянские власти оправдывают это якобы имевшими место ошибками со стороны России и ОДКБ, уточнили в МИД.На Смоленской площади подчеркнули, что с подачи властей в армянских СМИ развернута антироссийская вакханалия.Комментируя ситуацию с протестами в Армении, в МИД опровергли утверждения, будто они инспирированы Москвой. Причиной недовольства у части армянского общества стала безответственная политика команды Пашиняна."Пашинян — вместо соблюдения джентльменской договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям — поддался увещеваниям Запада", — указано в публикации.Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: с нами или против нас, пояснили в ведомстве.Ереван допускает ошибку, пытаясь разрушить многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. В министерстве отметили, что это понимает подавляющее большинство армянского населения.Ситуация в КарабахеАрмия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в ста километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.В Минобороны России 22 сентября сообщили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.

https://ria.ru/20230921/armeniya-1897857204.html

https://ria.ru/20230925/karabakh-1898476806.html

https://ria.ru/20230924/kolonna-1898349317.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, никол пашинян, одкб, армения, москва, в мире