https://ria.ru/20230925/paketa-1898607448.html

ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку

ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку - РИА Новости, 25.09.2023

ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку

Украинские войска в 19.45 выпустили по Ленинскому району Донецка противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T23:51

2023-09-25T23:51

2023-09-25T23:51

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска в 19.45 выпустили по Ленинскому району Донецка противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.45 - город Донецк (Ленинский район): выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства в сообществе Вконтакте.Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения. Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.

https://ria.ru/20230925/reb-1898524666.html

https://ria.ru/20230925/raketa-1898470494.html

ленинский район

донецк

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в мире, ленинский район, сцкк, донецк, донецкая народная республика