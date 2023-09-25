https://ria.ru/20230925/opyt-1898557832.html

В Госдуме раскритиковали прибытие американской делегации в Армению

В Госдуме раскритиковали прибытие американской делегации в Армению - РИА Новости, 25.09.2023

В Госдуме раскритиковали прибытие американской делегации в Армению

Член комитета по безопасности Госдумы Адальби Шхагошев высказался на тему визита в Армению американской делегации, отметив, что представители США не имеют... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:45

2023-09-25T17:45

2023-09-25T17:45

госдума рф

сша

адальби шхагошев

саманта пауэр

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Член комитета по безопасности Госдумы Адальби Шхагошев высказался на тему визита в Армению американской делегации, отметив, что представители США не имеют посреднического опыта в регионе, при этом у них есть опыт создания региональных конфликтов. Глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр прибыла в понедельник в Армению, чтобы выразить "поддержку армянскому суверенитету и демократии", заявили в посольстве США в Ереване. Отмечается, что директора USAID сопровождает исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким. "Это можно назвать не вмешательством во внутренние дела Армении, а вмешательством в дела Южного Кавказа. При этом США не имеют посреднического опыта в этом регионе, но всегда готовы вложиться в конфликтные ниши", - сказал Шхагошев РИА Новости. Он добавил, что благодаря договоренностям двух сторон, имеющимся сейчас, стрельба в регионе остановлена. "И сделано это с участием наших миротворцев. И именно в этот момент туда собрались представители США. При этом из других регионов мира их выдавливают. Их практически выдавили с Ближнего Востока, выдавили из Афганистана, (они – прим. Ред.) потеряли коммуникации в арабском мире. Теперь они увидели шанс укрепиться на южно-кавказском направлении с учетом сегодняшней позиции руководства Армении", - подчеркнул депутат. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230925/karabakh-1898542763.html

https://ria.ru/20230925/pashinyan-1898520445.html

сша

азербайджан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, сша, адальби шхагошев, саманта пауэр, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе