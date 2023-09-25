https://ria.ru/20230925/obuchenie-1898522211.html

В Британии рассказали об обучении украинских инженеров и саперов

В Британии рассказали об обучении украинских инженеров и саперов - РИА Новости, 25.09.2023

В Британии рассказали об обучении украинских инженеров и саперов

Великобритания обучила около тысячи украинских саперов и инженеров, говорится в заявлении британского минобороны, опубликованном на сайте правительства страны. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:43

2023-09-25T15:43

2023-09-25T15:43

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

грант шаппс

великобритания

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Великобритания обучила около тысячи украинских саперов и инженеров, говорится в заявлении британского минобороны, опубликованном на сайте правительства страны. "Королевские инженерно-саперные войска обеспечили украинских солдат жизненно важной подготовкой по обезвреживанию взрывоопасных предметов… Великобритания также поддерживает проводимую под руководством Канады в Польше программу, обучающую ВСУ базовым военным инженерным навыкам, и оба курса обучили примерно тысячу солдат", - сказано в документе. Отмечается, что подготовка украинских саперов проходит в Польше. Обучение включает в себя получение навыков по обнаружению взрывоопасных устройств, изучение методов их обезвреживания, а также способов борьбы с самодельными взрывными устройствами. Военные используют металлодетекторы и другое оборудование, в том числе поставленное Лондоном, сообщает министерство. Великобритания уже передала Украине 1,5 тысячи миноискателей. О поставках дополнительного оборудования для разминирования будет объявлено в рамках следующего раунда финансирования из Международного фонда помощи Украине, который в общей сложности собрал 770 миллионов фунтов на предоставление Киеву военного снаряжения, заявили в ведомстве. В общей сложности Британия обучила свыше 23,5 тысячи украинских военнослужащих с начала 2022 года, говорится в заявлении. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон собирается довести число подготовленных украинских военных до 30 тысяч к концу года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243876.html

https://ria.ru/20230910/terrorizm-1895370094.html

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украина, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, грант шаппс, великобритания