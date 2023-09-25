https://ria.ru/20230925/obstrel-1898460757.html

ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Брянской области

ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Брянской области - РИА Новости, 25.09.2023

ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Брянской области

Снаряд из РСЗО "Град" повредил сельхозпредприятие в результате обстрела Стародубского округа Брянской области, убиты несколько коров, сообщил губернатор региона РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:58

2023-09-25T11:58

2023-09-25T11:58

брянская область

черниговская область

украина

александр богомаз

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Снаряд из РСЗО "Град" повредил сельхозпредприятие в результате обстрела Стародубского округа Брянской области, убиты несколько коров, сообщил губернатор региона Богомаз в своем в своем Telegram-канале. "ВСУ нанесли удар из РЗСО "Град" по территории Стародубского муниципального округа. Один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено производственное помещение, уничтожено несколько голов стада КРС (крупного рогатого скота – ред.)", - написал губернатор региона Александр Богомаз. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он. Стародубский район Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины. Он, как и другие пять приграничных районов области, регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20230925/drony-1898444769.html

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брянская область

черниговская область

украина

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

брянская область, черниговская область, украина, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия