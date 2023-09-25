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ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Брянской области - РИА Новости, 25.09.2023
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11:58 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/obstrel-1898460757.html
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Брянской области
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Брянской области - РИА Новости, 25.09.2023
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Брянской области
Снаряд из РСЗО "Град" повредил сельхозпредприятие в результате обстрела Стародубского округа Брянской области, убиты несколько коров, сообщил губернатор региона РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:58
2023-09-25T11:58
брянская область
черниговская область
украина
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Снаряд из РСЗО "Град" повредил сельхозпредприятие в результате обстрела Стародубского округа Брянской области, убиты несколько коров, сообщил губернатор региона Богомаз в своем в своем Telegram-канале. "ВСУ нанесли удар из РЗСО "Град" по территории Стародубского муниципального округа. Один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено производственное помещение, уничтожено несколько голов стада КРС (крупного рогатого скота – ред.)", - написал губернатор региона Александр Богомаз. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он. Стародубский район Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины. Он, как и другие пять приграничных районов области, регулярно подвергается обстрелам.
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брянская область, черниговская область, украина, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Брянская область, Черниговская область, Украина, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Брянской области

При обстреле сельхозпредприятия в Брянской области погибли несколько коров

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Снаряд из РСЗО "Град" повредил сельхозпредприятие в результате обстрела Стародубского округа Брянской области, убиты несколько коров, сообщил губернатор региона Богомаз в своем в своем Telegram-канале.
"ВСУ нанесли удар из РЗСО "Град" по территории Стародубского муниципального округа. Один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено производственное помещение, уничтожено несколько голов стада КРС (крупного рогатого скота – ред.)", - написал губернатор региона Александр Богомаз.
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На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.
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