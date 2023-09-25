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Украинская полиция обвинила военкома в незаконном обогащении - РИА Новости, 25.09.2023
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19:24 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/obogaschenie-1898580383.html
Украинская полиция обвинила военкома в незаконном обогащении
Украинская полиция обвинила военкома в незаконном обогащении - РИА Новости, 25.09.2023
Украинская полиция обвинила военкома в незаконном обогащении
Украинские правоохранители предъявили военкому из Днепропетровской области обвинение в незаконном обогащении на более чем 8,8 миллиона гривен (более 238 тысяч... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:24
2023-09-25T19:24
в мире
днепропетровская область
украина
днепропетровск
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Украинские правоохранители предъявили военкому из Днепропетровской области обвинение в незаконном обогащении на более чем 8,8 миллиона гривен (более 238 тысяч долларов), сообщает в понедельник Нацполиция страны. "За полтора года … фигурант приобрел активов на более чем 8, 8 миллиона гривен, данный факт подтверждается и соответствующим выводом НАПК (Нацагентство противодействия коррупции – ред.)… На основании собранных доказательств правоохранители сообщили военкому о подозрении по статье "Незаконное обогащение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции Украины. По данным следствия, во время действия режима военного положения, начальник областного военкомата, фамилия которого не называется, оформил на отца две квартиры и несколько автомобилей на территории Днепропетровска. Также на отца было оформлено предприятие, которое приобрело нежилое помещение, но налоги не оплачивались. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230723/voenkom-1885759031.html
https://ria.ru/20230908/narkotiki-1895030839.html
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в мире, днепропетровская область, украина, днепропетровск
В мире, Днепропетровская область, Украина, Днепропетровск
Украинская полиция обвинила военкома в незаконном обогащении

Украинская полиция обвинила военкома из Днепропетровска в незаконном обогащении

© Фото : УПЦСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : УПЦ
Сотрудники полиции Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Украинские правоохранители предъявили военкому из Днепропетровской области обвинение в незаконном обогащении на более чем 8,8 миллиона гривен (более 238 тысяч долларов), сообщает в понедельник Нацполиция страны.
«
"За полтора года … фигурант приобрел активов на более чем 8, 8 миллиона гривен, данный факт подтверждается и соответствующим выводом НАПК (Нацагентство противодействия коррупции – ред.)… На основании собранных доказательств правоохранители сообщили военкому о подозрении по статье "Незаконное обогащение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Источник: запорожский военком ВСУ стал "инвалидом", чтобы не ехать на фронт
23 июля, 04:05
По данным следствия, во время действия режима военного положения, начальник областного военкомата, фамилия которого не называется, оформил на отца две квартиры и несколько автомобилей на территории Днепропетровска. Также на отца было оформлено предприятие, которое приобрело нежилое помещение, но налоги не оплачивались.
Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Сотрудник военкомата на Украине регулярно поставлял шефу наркотики
8 сентября, 16:07
 
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