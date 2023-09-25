https://ria.ru/20230925/obogaschenie-1898580383.html
Украинская полиция обвинила военкома в незаконном обогащении
Украинская полиция обвинила военкома в незаконном обогащении - РИА Новости, 25.09.2023
Украинская полиция обвинила военкома в незаконном обогащении
Украинские правоохранители предъявили военкому из Днепропетровской области обвинение в незаконном обогащении на более чем 8,8 миллиона гривен (более 238 тысяч... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:24
2023-09-25T19:24
2023-09-25T19:24
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Украинские правоохранители предъявили военкому из Днепропетровской области обвинение в незаконном обогащении на более чем 8,8 миллиона гривен (более 238 тысяч долларов), сообщает в понедельник Нацполиция страны. "За полтора года … фигурант приобрел активов на более чем 8, 8 миллиона гривен, данный факт подтверждается и соответствующим выводом НАПК (Нацагентство противодействия коррупции – ред.)… На основании собранных доказательств правоохранители сообщили военкому о подозрении по статье "Незаконное обогащение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции Украины. По данным следствия, во время действия режима военного положения, начальник областного военкомата, фамилия которого не называется, оформил на отца две квартиры и несколько автомобилей на территории Днепропетровска. Также на отца было оформлено предприятие, которое приобрело нежилое помещение, но налоги не оплачивались. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230723/voenkom-1885759031.html
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в мире, днепропетровская область, украина, днепропетровск
В мире, Днепропетровская область, Украина, Днепропетровск
Украинская полиция обвинила военкома в незаконном обогащении
Украинская полиция обвинила военкома из Днепропетровска в незаконном обогащении