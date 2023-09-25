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Российского актера Ткаченко обманули на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 25.09.2023
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19:08 25.09.2023 (обновлено: 19:53 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/obman-1898578514.html
Российского актера Ткаченко обманули на 25 миллионов рублей
Российского актера Ткаченко обманули на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 25.09.2023
Российского актера Ткаченко обманули на 25 миллионов рублей
Российского актера Артема Ткаченко обманул бизнес-партнер на 25 миллионов рублей, артиста убедили вложиться в криптобизнес, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:08
2023-09-25T19:53
происшествия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российского актера Артема Ткаченко обманул бизнес-партнер на 25 миллионов рублей, артиста убедили вложиться в криптобизнес, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, 24 сентября заявление в полицию написал гражданин 1982 года рождения, который сообщил, что передал деньги своему знакомому для участия в совместном бизнесе. Однако ожидаемых выплат не получил и подозревает, что стал жертвой мошеннических действий.&quot;По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом&quot;, — отметили в ведомстве.По информации источника РИА Новости, пострадавшим является российский актер Артем Ткаченко, который вложился в криптобизнес. Артиста "развели" почти на 200 тысяч долларов и шесть миллионов рублей.
https://ria.ru/20230925/moshenniki-1898396678.html
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происшествия
Происшествия
Российского актера Ткаченко обманули на 25 миллионов рублей

Российского актера Ткаченко партнер по бизнесу обманул на 25 миллионов рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Артем Ткаченко
Актер Артем Ткаченко - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Артем Ткаченко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российского актера Артема Ткаченко обманул бизнес-партнер на 25 миллионов рублей, артиста убедили вложиться в криптобизнес, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, 24 сентября заявление в полицию написал гражданин 1982 года рождения, который сообщил, что передал деньги своему знакомому для участия в совместном бизнесе. Однако ожидаемых выплат не получил и подозревает, что стал жертвой мошеннических действий.
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"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", — отметили в ведомстве.

По информации источника РИА Новости, пострадавшим является российский актер Артем Ткаченко, который вложился в криптобизнес. Артиста "развели" почти на 200 тысяч долларов и шесть миллионов рублей.
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