https://ria.ru/20230925/obman-1898578514.html

Российского актера Ткаченко обманули на 25 миллионов рублей

Российского актера Ткаченко обманули на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 25.09.2023

Российского актера Ткаченко обманули на 25 миллионов рублей

Российского актера Артема Ткаченко обманул бизнес-партнер на 25 миллионов рублей, артиста убедили вложиться в криптобизнес, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T19:08

2023-09-25T19:08

2023-09-25T19:53

происшествия

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российского актера Артема Ткаченко обманул бизнес-партнер на 25 миллионов рублей, артиста убедили вложиться в криптобизнес, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, 24 сентября заявление в полицию написал гражданин 1982 года рождения, который сообщил, что передал деньги своему знакомому для участия в совместном бизнесе. Однако ожидаемых выплат не получил и подозревает, что стал жертвой мошеннических действий."По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", — отметили в ведомстве.По информации источника РИА Новости, пострадавшим является российский актер Артем Ткаченко, который вложился в криптобизнес. Артиста "развели" почти на 200 тысяч долларов и шесть миллионов рублей.

https://ria.ru/20230925/moshenniki-1898396678.html

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2023

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происшествия