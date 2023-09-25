Нацсовет Нигера прокомментировал возможный вывод французских войск
Нацсовет Нигера: присутствие колониальных сил в стране не приветствуется
© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новые власти Нигера в связи с сообщениями о выводе войск Франции заявили, что присутствие колониальных сил на территории страны не приветствуется, говорится в коммюнике, поступившем РИА Новости.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон сообщил телеканалу TF1, что французские военные до конца года будут выведены из Нигера, и Париж положит конец военному сотрудничеству с нынешними властями в Ниамее. Кроме того, Франция решила отозвать своего посла, в ближайшие часы ее посол, а также другие дипломаты вернутся на родину.
"Любой человек, организация или структура, присутствие которой угрожает интересам нашей страны, должны покинуть землю наших предков, хотят они этого или нет. Суверенный народ Нигера напоминает о твердом и нерушимом принципе вывода иностранных сил французской хунты. Империалистические и неоколониальные силы не приветствуются на нашей национальной территории", - заявил Национальный совет по защите Отечества, сформированный военными Нигера.
В конце июля военные нигерской армии объявили по государственному телевидению, что они изолировали президента страны Мохамеда Базума, задержали его и закрыли границы. Это было признано незаконным западными странами и группой Экономического сотрудничества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которая ввела санкции в отношении Нигера.