https://ria.ru/20230925/niger-1898422376.html

Нацсовет Нигера прокомментировал возможный вывод французских войск

Нацсовет Нигера прокомментировал возможный вывод французских войск - РИА Новости, 25.09.2023

Нацсовет Нигера прокомментировал возможный вывод французских войск

Новые власти Нигера в связи с сообщениями о выводе войск Франции заявили, что присутствие колониальных сил на территории страны не приветствуется, говорится в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:44

2023-09-25T09:44

2023-09-25T10:03

нигер

франция

в мире

париж

эммануэль макрон

мохамед базум

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новые власти Нигера в связи с сообщениями о выводе войск Франции заявили, что присутствие колониальных сил на территории страны не приветствуется, говорится в коммюнике, поступившем РИА Новости.В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон сообщил телеканалу TF1, что французские военные до конца года будут выведены из Нигера, и Париж положит конец военному сотрудничеству с нынешними властями в Ниамее. Кроме того, Франция решила отозвать своего посла, в ближайшие часы ее посол, а также другие дипломаты вернутся на родину."Любой человек, организация или структура, присутствие которой угрожает интересам нашей страны, должны покинуть землю наших предков, хотят они этого или нет. Суверенный народ Нигера напоминает о твердом и нерушимом принципе вывода иностранных сил французской хунты. Империалистические и неоколониальные силы не приветствуются на нашей национальной территории", - заявил Национальный совет по защите Отечества, сформированный военными Нигера.В настоящее время 1,5 тысячи французских солдат дислоцируются в Нигере и 1 тысяча в Чаде, ранее они были вынуждены уйти из Буркина-Фасо и Мали после смены власти в этих двух странах.В конце июля военные нигерской армии объявили по государственному телевидению, что они изолировали президента страны Мохамеда Базума, задержали его и закрыли границы. Это было признано незаконным западными странами и группой Экономического сотрудничества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которая ввела санкции в отношении Нигера.

https://ria.ru/20230924/voyska-1898382017.html

https://ria.ru/20230924/niger-1898380750.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нигер, франция, в мире, париж, эммануэль макрон, мохамед базум