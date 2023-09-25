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Нацсовет Нигера прокомментировал возможный вывод французских войск - РИА Новости, 25.09.2023
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09:44 25.09.2023 (обновлено: 10:03 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/niger-1898422376.html
Нацсовет Нигера прокомментировал возможный вывод французских войск
Нацсовет Нигера прокомментировал возможный вывод французских войск - РИА Новости, 25.09.2023
Нацсовет Нигера прокомментировал возможный вывод французских войск
Новые власти Нигера в связи с сообщениями о выводе войск Франции заявили, что присутствие колониальных сил на территории страны не приветствуется, говорится в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:44
2023-09-25T10:03
нигер
франция
в мире
париж
эммануэль макрон
мохамед базум
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новые власти Нигера в связи с сообщениями о выводе войск Франции заявили, что присутствие колониальных сил на территории страны не приветствуется, говорится в коммюнике, поступившем РИА Новости.В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон сообщил телеканалу TF1, что французские военные до конца года будут выведены из Нигера, и Париж положит конец военному сотрудничеству с нынешними властями в Ниамее. Кроме того, Франция решила отозвать своего посла, в ближайшие часы ее посол, а также другие дипломаты вернутся на родину."Любой человек, организация или структура, присутствие которой угрожает интересам нашей страны, должны покинуть землю наших предков, хотят они этого или нет. Суверенный народ Нигера напоминает о твердом и нерушимом принципе вывода иностранных сил французской хунты. Империалистические и неоколониальные силы не приветствуются на нашей национальной территории", - заявил Национальный совет по защите Отечества, сформированный военными Нигера.В настоящее время 1,5 тысячи французских солдат дислоцируются в Нигере и 1 тысяча в Чаде, ранее они были вынуждены уйти из Буркина-Фасо и Мали после смены власти в этих двух странах.В конце июля военные нигерской армии объявили по государственному телевидению, что они изолировали президента страны Мохамеда Базума, задержали его и закрыли границы. Это было признано незаконным западными странами и группой Экономического сотрудничества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которая ввела санкции в отношении Нигера.
https://ria.ru/20230924/voyska-1898382017.html
https://ria.ru/20230924/niger-1898380750.html
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нигер, франция, в мире, париж, эммануэль макрон, мохамед базум
Нигер, Франция, В мире, Париж, Эммануэль Макрон, Мохамед Базум
Нацсовет Нигера прокомментировал возможный вывод французских войск

Нацсовет Нигера: присутствие колониальных сил в стране не приветствуется

© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Новые власти Нигера в связи с сообщениями о выводе войск Франции заявили, что присутствие колониальных сил на территории страны не приветствуется, говорится в коммюнике, поступившем РИА Новости.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон сообщил телеканалу TF1, что французские военные до конца года будут выведены из Нигера, и Париж положит конец военному сотрудничеству с нынешними властями в Ниамее. Кроме того, Франция решила отозвать своего посла, в ближайшие часы ее посол, а также другие дипломаты вернутся на родину.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Франция выведет войска из Нигера до конца года, заявил Макрон
24 сентября, 22:01
"Любой человек, организация или структура, присутствие которой угрожает интересам нашей страны, должны покинуть землю наших предков, хотят они этого или нет. Суверенный народ Нигера напоминает о твердом и нерушимом принципе вывода иностранных сил французской хунты. Империалистические и неоколониальные силы не приветствуются на нашей национальной территории", - заявил Национальный совет по защите Отечества, сформированный военными Нигера.
В настоящее время 1,5 тысячи французских солдат дислоцируются в Нигере и 1 тысяча в Чаде, ранее они были вынуждены уйти из Буркина-Фасо и Мали после смены власти в этих двух странах.
В конце июля военные нигерской армии объявили по государственному телевидению, что они изолировали президента страны Мохамеда Базума, задержали его и закрыли границы. Это было признано незаконным западными странами и группой Экономического сотрудничества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которая ввела санкции в отношении Нигера.
Нигерские полицейские в Ниамее - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Франция отзывает посла в Нигере
24 сентября, 21:35
 
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