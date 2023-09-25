https://ria.ru/20230925/neyroset-1898401077.html

С 2024 года за мусорными полигонами в России будет "следить" нейросеть

С 2024 года за мусорными полигонами в России будет "следить" нейросеть - РИА Новости, 25.09.2023

С 2024 года за мусорными полигонами в России будет "следить" нейросеть

Российский экологический оператор разработает нейросеть для поиска нарушений на мусорных полигонах к середине 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T03:59

2023-09-25T03:59

2023-09-25T03:59

денис буцаев

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российский экологический оператор разработает нейросеть для поиска нарушений на мусорных полигонах к середине 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Денис Буцаев. "Мы уже активно приступили к реализации проекта. Это будет нейросеть, которая анализирует фактические инструментальные данные с облетов. На основе искусственного интеллекта мы будем делать прогнозные модели относительно функционирования того или иного объекта, в том числе объекта захоронения отходов", - сказал Буцаев. По его словам, работу над созданием такой нейросети планируется завершить "к началу второго квартала следующего года". В РЭО также отмечают, что нейросеть сможет замечать тление и возгорание на полигоне, отсутствие весового контроля, обводных каналов, ограждения, наличие птиц и другие нарушения. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО - курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.

https://ria.ru/20230909/masyuk-1895040733.html

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денис буцаев, россия