https://ria.ru/20230925/nasilnik-1898520548.html

В Калужской области насильника и убийцу студентки осудили спустя 18 лет

В Калужской области насильника и убийцу студентки осудили спустя 18 лет - РИА Новости, 25.09.2023

В Калужской области насильника и убийцу студентки осудили спустя 18 лет

Суд в Калужской области приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Ставропольского края по обвинению в изнасиловании и убийстве студентки в 2005 году, РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:40

2023-09-25T15:40

2023-09-25T15:40

происшествия

калужская область

таруса

ставропольский край

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Суд в Калужской области приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Ставропольского края по обвинению в изнасиловании и убийстве студентки в 2005 году, сообщает СУСК России по региону. Трагедия произошла в ночь на 25 июля 2005 года на улице Ленина города Тарусы Калужской области. "Сорокалетний мужчина напал на 19-летнюю студентку, похитил ее телефон, подверг избиению, нанес ножевые ранения. Наутро тело девушки, прикрытое ветками, было обнаружено прохожими. С места происшествия были изъяты осколки разбитой бутылки с надписью "Вина Ставрополья". На горлышке бутылки эксперты нашли следы крови потерпевшей, а также отпечаток ладони", - говорится в сообщении. Только в 2020 году следователям удалось установить личность предполагаемого убийцы. Им оказался ранее не судимый житель Ставропольского края, работавший водителем большегруза, который в июле 2005 года вместе с напарником находился в Тарусе по работе, отмечает следственное управление. Отпечаток ладони на бутылке, явившейся орудием преступления, совпал с отпечатками ставропольца. Кроме того, отмечает СУСК, было зафиксировано использование телефона погибшей с сим-картой, принадлежащей подсудимому. "Эти и другие доказательства в совокупности убедили присяжных в виновности подсудимого… Судом 58-летнему виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894592188.html

https://ria.ru/20230916/ischeznuvshaya-1896582979.html

калужская область

таруса

ставропольский край

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происшествия, калужская область, таруса, ставропольский край