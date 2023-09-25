Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области насильника и убийцу студентки осудили спустя 18 лет - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/nasilnik-1898520548.html
В Калужской области насильника и убийцу студентки осудили спустя 18 лет
В Калужской области насильника и убийцу студентки осудили спустя 18 лет - РИА Новости, 25.09.2023
В Калужской области насильника и убийцу студентки осудили спустя 18 лет
Суд в Калужской области приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Ставропольского края по обвинению в изнасиловании и убийстве студентки в 2005 году, РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:40
2023-09-25T15:40
происшествия
калужская область
таруса
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Суд в Калужской области приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Ставропольского края по обвинению в изнасиловании и убийстве студентки в 2005 году, сообщает СУСК России по региону. Трагедия произошла в ночь на 25 июля 2005 года на улице Ленина города Тарусы Калужской области. "Сорокалетний мужчина напал на 19-летнюю студентку, похитил ее телефон, подверг избиению, нанес ножевые ранения. Наутро тело девушки, прикрытое ветками, было обнаружено прохожими. С места происшествия были изъяты осколки разбитой бутылки с надписью "Вина Ставрополья". На горлышке бутылки эксперты нашли следы крови потерпевшей, а также отпечаток ладони", - говорится в сообщении. Только в 2020 году следователям удалось установить личность предполагаемого убийцы. Им оказался ранее не судимый житель Ставропольского края, работавший водителем большегруза, который в июле 2005 года вместе с напарником находился в Тарусе по работе, отмечает следственное управление. Отпечаток ладони на бутылке, явившейся орудием преступления, совпал с отпечатками ставропольца. Кроме того, отмечает СУСК, было зафиксировано использование телефона погибшей с сим-картой, принадлежащей подсудимому. "Эти и другие доказательства в совокупности убедили присяжных в виновности подсудимого… Судом 58-летнему виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894592188.html
https://ria.ru/20230916/ischeznuvshaya-1896582979.html
калужская область
таруса
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_3bd3710e56d501777d308cd4f667a045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, таруса, ставропольский край
Происшествия, Калужская область, Таруса, Ставропольский край
В Калужской области насильника и убийцу студентки осудили спустя 18 лет

Суд Калужской области осудил насильника и убийцу студентки спустя 18 лет

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСкульптура "Фемида"
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Скульптура "Фемида" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Суд в Калужской области приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Ставропольского края по обвинению в изнасиловании и убийстве студентки в 2005 году, сообщает СУСК России по региону.
Трагедия произошла в ночь на 25 июля 2005 года на улице Ленина города Тарусы Калужской области.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В Ленинградской области убийство девушки и покушение раскрыли спустя 30 лет
6 сентября, 17:37
«
"Сорокалетний мужчина напал на 19-летнюю студентку, похитил ее телефон, подверг избиению, нанес ножевые ранения. Наутро тело девушки, прикрытое ветками, было обнаружено прохожими. С места происшествия были изъяты осколки разбитой бутылки с надписью "Вина Ставрополья". На горлышке бутылки эксперты нашли следы крови потерпевшей, а также отпечаток ладони", - говорится в сообщении.
Только в 2020 году следователям удалось установить личность предполагаемого убийцы. Им оказался ранее не судимый житель Ставропольского края, работавший водителем большегруза, который в июле 2005 года вместе с напарником находился в Тарусе по работе, отмечает следственное управление. Отпечаток ладони на бутылке, явившейся орудием преступления, совпал с отпечатками ставропольца. Кроме того, отмечает СУСК, было зафиксировано использование телефона погибшей с сим-картой, принадлежащей подсудимому.
«
"Эти и другие доказательства в совокупности убедили присяжных в виновности подсудимого… Судом 58-летнему виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
"Ожила" спустя 20 лет: загадочная история Мэри Дэй
16 сентября, 10:00
 
ПроисшествияКалужская областьТарусаСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала