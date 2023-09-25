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В Белоруссии задержали четырех граждан Турции за организацию наркотрафика - РИА Новости, 25.09.2023
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15:19 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/narkotrafik-1898515706.html
В Белоруссии задержали четырех граждан Турции за организацию наркотрафика
В Белоруссии задержали четырех граждан Турции за организацию наркотрафика - РИА Новости, 25.09.2023
В Белоруссии задержали четырех граждан Турции за организацию наркотрафика
Белорусские пограничники совместно с коллегами из РФ пресекли транспортировку около 330 килограммов героина, за организацию международного канала наркотрафика... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:19
2023-09-25T15:19
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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Белорусские пограничники совместно с коллегами из РФ пресекли транспортировку около 330 килограммов героина, за организацию международного канала наркотрафика задержаны четверо граждан Турции и один гражданин Белоруссии, сообщили в понедельник в госпогранкомитете республики. "При проведении международной операции по пресечению канала наркотрафика по маршруту "Иран-Россия-Беларусь-Великобритания" сотрудники оперативных подразделений органов пограничной службы Республики Беларусь совместно с коллегами из Погранслужбы ФСБ России и таможенных органов нашей страны обнаружили около 330 килограммов героина", - говорится в сообщении в телеграм-канале белорусского ведомства. Отмечается, что опиоидный наркотик был упакован в коробки из-под сока и спрятан в одном из складских помещений в Минске. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий белорусские пограничники установили, что точка отправки груза – Иран. Далее наркотическое средство было перемещено на территорию Российской Федерации, а затем – в столицу Беларуси. Конечным пунктом маршрута должна была оказаться Великобритания", - поясняется в сообщении. Как отметили в погранкомитете, также были установлены все участники и организаторы международной преступной группы. Затем сотрудниками пограничной службы проведена оперативная комбинация, вследствие чего на территорию Белоруссии прибыли члены указанной группы с целью транспортировки героина в Европу. "В результате операции задержаны четверо граждан Турции и один гражданин Беларуси. За организацию международного канала наркотрафика преступникам грозит до двадцати лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230628/narkotrafik-1880915480.html
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здоровье - общество, белоруссия, фсб, турция, россия
Здоровье - Общество, Белоруссия, ФСБ, Турция, Россия
В Белоруссии задержали четырех граждан Турции за организацию наркотрафика

В Белоруссии пресекли транспортировку около 330 килограммов героина

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАвтозак в Минске
Автозак в Минске - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Белорусские пограничники совместно с коллегами из РФ пресекли транспортировку около 330 килограммов героина, за организацию международного канала наркотрафика задержаны четверо граждан Турции и один гражданин Белоруссии, сообщили в понедельник в госпогранкомитете республики.
«
"При проведении международной операции по пресечению канала наркотрафика по маршруту "Иран-Россия-Беларусь-Великобритания" сотрудники оперативных подразделений органов пограничной службы Республики Беларусь совместно с коллегами из Погранслужбы ФСБ России и таможенных органов нашей страны обнаружили около 330 килограммов героина", - говорится в сообщении в телеграм-канале белорусского ведомства.
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Отмечается, что опиоидный наркотик был упакован в коробки из-под сока и спрятан в одном из складских помещений в Минске.
«
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий белорусские пограничники установили, что точка отправки груза – Иран. Далее наркотическое средство было перемещено на территорию Российской Федерации, а затем – в столицу Беларуси. Конечным пунктом маршрута должна была оказаться Великобритания", - поясняется в сообщении.
Как отметили в погранкомитете, также были установлены все участники и организаторы международной преступной группы. Затем сотрудниками пограничной службы проведена оперативная комбинация, вследствие чего на территорию Белоруссии прибыли члены указанной группы с целью транспортировки героина в Европу.
«
"В результате операции задержаны четверо граждан Турции и один гражданин Беларуси. За организацию международного канала наркотрафика преступникам грозит до двадцати лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
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