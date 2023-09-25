В Белоруссии задержали четырех граждан Турции за организацию наркотрафика
В Белоруссии пресекли транспортировку около 330 килограммов героина
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Автозак в Минске. Архивное фото
МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Белорусские пограничники совместно с коллегами из РФ пресекли транспортировку около 330 килограммов героина, за организацию международного канала наркотрафика задержаны четверо граждан Турции и один гражданин Белоруссии, сообщили в понедельник в госпогранкомитете республики.
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"При проведении международной операции по пресечению канала наркотрафика по маршруту "Иран-Россия-Беларусь-Великобритания" сотрудники оперативных подразделений органов пограничной службы Республики Беларусь совместно с коллегами из Погранслужбы ФСБ России и таможенных органов нашей страны обнаружили около 330 килограммов героина", - говорится в сообщении в телеграм-канале белорусского ведомства.
Отмечается, что опиоидный наркотик был упакован в коробки из-под сока и спрятан в одном из складских помещений в Минске.
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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий белорусские пограничники установили, что точка отправки груза – Иран. Далее наркотическое средство было перемещено на территорию Российской Федерации, а затем – в столицу Беларуси. Конечным пунктом маршрута должна была оказаться Великобритания", - поясняется в сообщении.
Как отметили в погранкомитете, также были установлены все участники и организаторы международной преступной группы. Затем сотрудниками пограничной службы проведена оперативная комбинация, вследствие чего на территорию Белоруссии прибыли члены указанной группы с целью транспортировки героина в Европу.
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"В результате операции задержаны четверо граждан Турции и один гражданин Беларуси. За организацию международного канала наркотрафика преступникам грозит до двадцати лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве.