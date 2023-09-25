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Президент Турции прибыл в Нахичевань по приглашению Алиева - РИА Новости, 25.09.2023
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14:10 25.09.2023 (обновлено: 15:48 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/nakhichevan-1898496635.html
Президент Турции прибыл в Нахичевань по приглашению Алиева
Президент Турции прибыл в Нахичевань по приглашению Алиева - РИА Новости, 25.09.2023
Президент Турции прибыл в Нахичевань по приглашению Алиева
Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл с однодневным рабочим визитом в Нахичевань по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает турецкое... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:10
2023-09-25T15:48
ильхам алиев
турция
нахичевань
азербайджан
в мире
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СТАМБУЛ, 25 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл с однодневным рабочим визитом в Нахичевань по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает турецкое государственное телевидение. Эрдоган и Алиев примут участие в церемонии закладки камня газопровода Ыгдыр - Нахичевань и откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани на границе с Арменией, сообщило ранее управление по коммуникациям администрации президента Турции. По данным телеканала TRT Haber, программа Эрдогана рассчитана на пять часов. В составе делегации президента, как уточняет канал, министры иностранных дел, обороны, энергетики, окружающей среды, транспорта, торговли, а также главы разведки, управления по связям, официальный представитель президента и другие чиновники. В ходе встречи, которая состоится между Эрдоганом и Алиевым, будут обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также состоится обмен мнениями по текущим вопросам региональной и глобальной повестки, в первую очередь по событиям в Карабахе.
https://ria.ru/20230924/azerbaydzhan-1898322110.html
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ильхам алиев, турция, нахичевань, азербайджан, в мире
Ильхам Алиев, Турция, Нахичевань, Азербайджан, В мире
Президент Турции прибыл в Нахичевань по приглашению Алиева

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Нахичевань по приглашению Алиева

© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Нахичеване. 25 сентября 2023
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Нахичеване. 25 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Turkish Presidency
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Нахичеване. 25 сентября 2023
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СТАМБУЛ, 25 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл с однодневным рабочим визитом в Нахичевань по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает турецкое государственное телевидение.
Эрдоган и Алиев примут участие в церемонии закладки камня газопровода Ыгдыр - Нахичевань и откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани на границе с Арменией, сообщило ранее управление по коммуникациям администрации президента Турции.
Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани
24 сентября, 14:11
По данным телеканала TRT Haber, программа Эрдогана рассчитана на пять часов. В составе делегации президента, как уточняет канал, министры иностранных дел, обороны, энергетики, окружающей среды, транспорта, торговли, а также главы разведки, управления по связям, официальный представитель президента и другие чиновники.
В ходе встречи, которая состоится между Эрдоганом и Алиевым, будут обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также состоится обмен мнениями по текущим вопросам региональной и глобальной повестки, в первую очередь по событиям в Карабахе.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
"Препятствий не осталось". О чем Пашинян и Алиев договорились в Москве
26 мая, 00:36
 
Ильхам АлиевТурцияНахичеваньАзербайджанВ мире
 
 
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