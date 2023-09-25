https://ria.ru/20230925/nakhichevan-1898496635.html

Президент Турции прибыл в Нахичевань по приглашению Алиева

Президент Турции прибыл в Нахичевань по приглашению Алиева - РИА Новости, 25.09.2023

Президент Турции прибыл в Нахичевань по приглашению Алиева

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл с однодневным рабочим визитом в Нахичевань по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает турецкое... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:10

2023-09-25T14:10

2023-09-25T15:48

ильхам алиев

турция

нахичевань

азербайджан

в мире

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СТАМБУЛ, 25 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл с однодневным рабочим визитом в Нахичевань по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает турецкое государственное телевидение. Эрдоган и Алиев примут участие в церемонии закладки камня газопровода Ыгдыр - Нахичевань и откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани на границе с Арменией, сообщило ранее управление по коммуникациям администрации президента Турции. По данным телеканала TRT Haber, программа Эрдогана рассчитана на пять часов. В составе делегации президента, как уточняет канал, министры иностранных дел, обороны, энергетики, окружающей среды, транспорта, торговли, а также главы разведки, управления по связям, официальный представитель президента и другие чиновники. В ходе встречи, которая состоится между Эрдоганом и Алиевым, будут обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также состоится обмен мнениями по текущим вопросам региональной и глобальной повестки, в первую очередь по событиям в Карабахе.

https://ria.ru/20230924/azerbaydzhan-1898322110.html

https://ria.ru/20230526/peregovory-1874229455.html

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азербайджан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ильхам алиев, турция, нахичевань, азербайджан, в мире