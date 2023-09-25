ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и диверсантов ВСУ
Минобороны: ВС России поразили пункты дислокации наемников и диверсантов ВСУ
© Минобороны РоссииКадр видео запуска ракеты по украинским объектам
© Минобороны России
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по местам дислокации иностранных наемников и пунктам подготовки украинских диверсантов, сообщили в Минобороны.
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"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ", — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что "все объекты поражены, цель удара достигнута".
Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад в районах Херсона и Красногоровки в ДНР, а также живую силу и военную технику противника в 116 районах.
Кроме того, российские ВКС уничтожили украинский истребитель на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
Средства ПВО перехватили семь снарядов HIMARS и сбили 33 беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Также военные уничтожили два склада боеприпасов противника в Херсонской области и в ДНР.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.