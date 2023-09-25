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ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и диверсантов ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 25.09.2023 (обновлено: 14:38 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/naemniki-1898494294.html
ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и диверсантов ВСУ
ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и диверсантов ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и диверсантов ВСУ
Российские военные ударили по местам дислокации иностранных наемников и пунктам подготовки украинских диверсантов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:02
2023-09-25T14:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по местам дислокации иностранных наемников и пунктам подготовки украинских диверсантов, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ", — рассказали в ведомстве.Там добавили, что "все объекты поражены, цель удара достигнута".Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад в районах Херсона и Красногоровки в ДНР, а также живую силу и военную технику противника в 116 районах.Кроме того, российские ВКС уничтожили украинский истребитель на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.Средства ПВО перехватили семь снарядов HIMARS и сбили 33 беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Также военные уничтожили два склада боеприпасов противника в Херсонской области и в ДНР.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230919/nakazanie-1897107981.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и диверсантов ВСУ

Минобороны: ВС России поразили пункты дислокации наемников и диверсантов ВСУ

© Минобороны РоссииКадр видео запуска ракеты по украинским объектам
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам
© Минобороны России
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по местам дислокации иностранных наемников и пунктам подготовки украинских диверсантов, сообщили в Минобороны.
«
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ", — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что "все объекты поражены, цель удара достигнута".
Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад в районах Херсона и Красногоровки в ДНР, а также живую силу и военную технику противника в 116 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, российские ВКС уничтожили украинский истребитель на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
Средства ПВО перехватили семь снарядов HIMARS и сбили 33 беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Также военные уничтожили два склада боеприпасов противника в Херсонской области и в ДНР.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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