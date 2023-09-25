https://ria.ru/20230925/naemniki-1898494294.html

ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и диверсантов ВСУ

ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и диверсантов ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023

ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и диверсантов ВСУ

Российские военные ударили по местам дислокации иностранных наемников и пунктам подготовки украинских диверсантов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:02

2023-09-25T14:02

2023-09-25T14:38

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по местам дислокации иностранных наемников и пунктам подготовки украинских диверсантов, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ", — рассказали в ведомстве.Там добавили, что "все объекты поражены, цель удара достигнута".Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад в районах Херсона и Красногоровки в ДНР, а также живую силу и военную технику противника в 116 районах.Кроме того, российские ВКС уничтожили украинский истребитель на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.Средства ПВО перехватили семь снарядов HIMARS и сбили 33 беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Также военные уничтожили два склада боеприпасов противника в Херсонской области и в ДНР.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230919/nakazanie-1897107981.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр